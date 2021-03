Dans la nouvelle éco, on part sur les routes avec une opticienne à domicile qui sillonne toute la Côte-d'Or

Dans la nouvelle éco ce matin on part sur la route avec Emilie Grison, une opticienne à domicile ! La côte-d'orienne s'est lancée en itinérante il y a quatre ans avec Madame Lunettes, et sillonne depuis tout le département. Une activité qui fonctionne bien malgré la crise sanitaire.

Pour cette activité vous sillonnez quels coins de la Côte-d'or ?

Je vais partout de Baigneux-les-Juifs à Fontaine-Française, au centre de Dijon ou celui de Beaune, que ce soit en ville ou en campagne. Je sillonne toute la Côte-d'Or.

Qui sont vos clients ?

Je vois toutes les personnes qui m'appellent, que ce soit en centre de soins, ou à la maison mais en ce moment j'ai de plus en plus de demandes pour des personnes actives. La moyenne d'âge c'est quarante ans, ce sont des personnes qui sont en télétravail mais qui à cause du couvre-feu ne peuvent pas sortir faire ses achats là en magasin.

Comment avez-vous adapté votre activité aux restrictions sanitaires ?

J'ai la chance de pouvoir me déplacer car je fais partie des professionnels de santé, donc je respecte tous les gestes barrières. Port du masque obligatoire et désinfection des mains pour la personne et pour moi même et tous les produits sont désinfectés entre chaque porteur.

Qu'est ce que la crise sanitaire a changé pour votre activité ?

Avant j'avais à peu près une semaine à dix jours de délai, maintenant c'est environ un mois. Mais je compte bien embaucher très prochainement quelqu'un en CDD pour m'aider et faire baisser ces délais justement.

