VIDEO - Coronavirus : des associations sarthoises font leurs lotos en direct sur internet

Faire face à une activité restreinte. C'était le défi de cette entreprise d’événementiel du Loiret. Elle organise notamment des lotos en salle en Sarthe, mais la Covid l'a forcée à revoir son activité. La solution, des lotos en ligne, pour aider entreprises et associations.

Une aide financière pour les associations

Le loto permet de leur apporter des finances. Une nécessité pour les associations sportives par exemple. Pour Brette Sportif, club de cyclisme, les lotos en salle représentaient jusqu'à 60% des finances du club, soit 24 000 euros, explique Laurent Drouault, le président. "Avec la crise, tout est à l'arrêt." Si le club explique avoir de la trésorerie de côté, ce genre d'alternatives permettrait de continuer à faire vivre le club. Le loto du samedi 6 mars leur est consacré.

L'idée a donc germé en décembre dans l'esprit de Christelle Petit, chargée de projet d'Ambianceloto.com et engagée dans l'association. "N'ayant pas de travail, ayant du temps, pourquoi ne pas se pencher là-dessus."

Après deux mois de travail, Ambianceloto.com propose chaque samedi un loto de 20h30 à minuit sur sa chaîne Youtube. "Les gens achètent leurs cartons sur notre site internet, sous 24h ils les reçoivent par mail pour les imprimer", explique la chargée de projet.

Il suffit ensuite de rejoindre la chaîne Youtube d'Ambianceloto à 20h15 pour suivre le tirage. A la clé, des bons d'achat chez Leclerc et Carrefour.

Un échange de bons procédés

Pour Christelle Petit, l'idée du loto en ligne est un échange de bons procédés entre Ambianceloto.com. L'entreprise organise, hors Covid, des lotos en salle et des salons. Tous annulés à cause la situation sanitaire.

Ambianceloto.com espère obtenir un pourcentage sur la vente des cartons de loto. Ces lotos permettraient aussi de faire de la pub pour l'entreprise. "Pour le moment on gagne rien, mais on voudrait mettre en place un système de pourcentage", explique Christelle Petit. Un système où plus l'association ou l'entreprise parlerait d'Ambianceloto, plus la part de bénéfice leur revenant serait important. L'entreprise compte aussi agrandir le panel de lots proposés.