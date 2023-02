Dans la Somme, des restaurants mettent la clé sous la porte à cause de l'explosion des charges

En à peine dix jours, ce sont trois restaurants amiénois qui ont mis la clé sous la porte. Il s'agit de Sushi Soba, place de la mairie, Eat Me, près du Coliséum, et Papa Croq, près de la rue des Trois Cailloux.

ⓘ Publicité

Le secteur semble entrer dans une phase difficile en ce mois de février. Au niveau national, le patron de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih), Thierry Marx, avait tiré la sonnette d'alarme : "30 % des restaurants risquent de fermer à cause des coûts de l'énergie". Dans le cas des restaurants amiénois concernés, pour deux d'entre eux ouverts depuis un an ou un an et demi, ce sont l'explosion des prix des ingrédients qui ont notamment eu raison de leur activité.

+20% sur l'huile et la farine, des prix sur le menu plus élevés

Chez Eat Me, qui sert des plats asiatiques et danois, les produits de plus en plus cher ont eu raison de l'activité de Robin Dohin et Vincent Magnier : "Le packaging a pris 50%, les oeufs, le beurre, la crème ont beaucoup augmenté aussi. Le canard était à 4 euros 50 le kilo quand on a commencé, il est passé à 9 euros", énumèrent-ils.

Tous deux expliquent avoir tardé à répercuter ces hausses sur les prix des menus : "Les consommateurs n'ont pas forcément compris. Pour eux, cela peut paraître trop cher par rapport au plat, mais il faut voir que derrière, il y a des charges, le prix des produits, payer les salariés... Il ne faut pas oublier que les consommateurs ont un pouvoir : en allant dans un fast food ou un restaurant traditionnel, ils votent et permettent de décider de quel type de restauration ils veulent dans leur ville. Il faut réfléchir à comment défendre les petits commerçants", détaillent-ils.

Les restaurateurs de Eat Me qui restent toutefois propriétaires des murs et des équipements de cuisine. Ils proposent désormais cet espace à la location pour des traiteurs ou restaurateurs. Le détail sur leurs réseaux sociaux ou directement dans les locaux près du Coliséum, au 10 rue Robert Pierre.

"C'est seulement le début de la crise" dans la restauration

Quelques rues plus loin, chez Papa Croq, le gérant aussi a retardé au maximum la répercussion des charges sur son menu. Lui qui a encaissé en un an d'existence 20 % de hausse des ingrédients - farine, huile - a attendu début janvier 2023. Mais les clients ne pouvaient plus suivre, avec le contexte économique regrette Gauthier Marquant : "Ils m'ont dit qu'au vu de la hausse des prix, des prix de l'énergie, du carburant, ils viendraient moins souvent, une fois par mois, et qu'à la place ils feraient leur repas le midi. Je comprends tout à fait, détaille cet entrepreneur. Maintenant, je me reconstruis : c'est très difficile après avoir mis autant d'énergie et d'argent dans ce projet", conclut-il.

A Abbeville aussi, la brasserie New's Garden n'a pas tenu face à l'explosion des charges. Cela laisse craindre une année difficile pour le secteur juge Catherine Rouge, restauratrice et présidente des commerçants d'Abbeville : "Les financiers face à ça vont-ils continuer à nous suivre ? Quel argent vont-ils nous donner, contre quoi en échange ? Un commerçant qui veut s'installer va devoir avoir quel apport ? C'est seulement le début de la crise", juge cette commerçante.

Depuis un mois, les petits restaurants bénéficient d'un tarif bloqué à 280 euros en moyenne le mégawattheure. Pas suffisant dit l'Umih, le syndicat de la profession.