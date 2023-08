Dans la Somme, Emmaüs propose un rayon de fournitures scolaires à moindres frais

Le matériel scolaire est testé et emballé avant d’être vendu.

Il faudra débourser en moyenne 134,92 euros pour acheter un total de 41 produits de fournitures scolaires à la rentrée 2023. Les résultats de notre panier France Bleu en partenariat avec NielsenIQ spécialisé dans les fournitures scolaires sont sans appel. Les foyers français devront dépenser en moyenne 8 euros de plus que l'année dernière pour la rentrée scolaire. Alors, chaque parent essaie de trouver la bonne astuce pour payer le moins cher possible.

"20 ou 30 centimes le cahier"

Dans la Somme, l’Emmaüs situé à Camon, à côté d'Amiens, propose justement une vente à thème*. “Toute l'année, on accumule du matériel scolaire. Des livres, des crayons, des gommes... Enfin voilà un peu de tout !”, explique Pascal Orillard, le responsable de la communauté Emmaüs de la Somme.

Pascal Orillard, le responsable de la communauté Emmaüs de la Somme. et Marie, la vendeuse du rayon fournitures scolaires. © Radio France - Lison Bourgeois

“Et à un moment dans l'année, on sort tout ce matériel là pour le mettre à la vente à un tout petit prix”, ajoute Pascal Orillard, le responsable de la communauté Emmaüs de la Somme. Le matériel est donc testé et emballé avant d’être vendu. “Ça va être peut-être 20 ou 30 centimes le cahier. Alors que cela peut se vendre 3 ou 4 euros dans le commerce”, estime-t-il.

Selon les résultats de notre panier France Bleu spécialisé sur les fournitures scolaires, le secteur de la papeterie a augmenté à cause du papier. Cette hausse est due à l'explosion des coûts de l'énergie. La pâte à papier est un produit très énergivore, donc forcément, elle a augmenté en parallèle.

On note 6% de hausse sur la papeterie, ça reste beaucoup moins élevé que la hausse de papier sur les produits de grande consommation comme le papier hygiénique ou les mouchoirs, même si le prix des cahiers a beaucoup augmenté.

L'achat de la calculatrice est l'un des plus coûteux. En fouillant dans les caisses de l'Emmaüs situé à Camon, à côté d'Amiens, Céline remarque la calculatrice. "Pour le passage au collège, ça peut être intéressant parce que c'est un coût la calculatrice du collège quand même", observe-t-elle. Alix, elle, regrette d'avoir déjà fait ses achats pour la rentrée : "on a été raisonnable, mais ça aurait permis de faire encore plus d'économies !". La vente a thème d'Emmaüs se clôturera à la fin du mois d'août. Toutes les fournitures qui n'ont pas été vendues seront données à des associations.

Les résultats de notre panier France Bleu sur les fournitures scolaires pointe aussi du doigt le poids des "critères différenciants". Les produits des marques, qui sont souvent plus onéreux, sont aussi davantage prisés par les enfants. Rose, amiénoise, nous explique justement comme il peut être difficile de faire des économies sur les achats de rentrée scolaire. "Les autres élèves voient leurs fournitures, il y a les problèmes des marques. Si tu n'es pas habillé comme ça, tu te fais rejeter. Quand on voit qu'ils font des moqueries pour des baskets. Alors imaginez pour le reste quoi !', s'inquiète la maman.

