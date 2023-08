Dans la Somme, les associations manquent de plus en plus de bénévoles

Les associations ont de plus en plus de difficultés à trouver de nouvelles personnes pour participer à leurs actions. Dans la Somme, les antennes locales des Restos du Cœur et du Secours populaire doivent s’adapter à ce manque de bénévoles. Une situation qui perdure depuis la crise sanitaire du coronavirus.

“À partir du moment où il y a plus assez de bénévoles, on est obligé de fermer”

“Sur cette carte-là, vous voyez un petit peu tous les points jaunes là”, décrit Joël Vaast en pointant du doigt une carte départementale accrochée au mur. Le trésorier des Restos du Cœur de la Somme explique que ce sont plus de 35 centres, notamment des accueils de distribution, qui sont répartis sur tout le territoire.

Mais c’est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour maintenir ouvert la totalité des accueils. “À partir du moment où il y a plus assez de bénévoles, on est obligé de fermer des centres”, concède Joël Vaast. Le trésorier des Restos du Cœur de la Somme regrette cette situation : “ça nous fait mal au ventre parce qu'on se dit toujours que les personnes accueillies vont être obligées de faire davantage de kilomètres”. Puis il ajoute d’un trait : “mais quand vous avez plus de bénévoles, ça s'arrête quoi”.

Le trésorier des Restos du Cœur de la Somme explique que 35 centres de l'association sont répartis sur tout le territoire. © Radio France - Lison Bourgeois

Un CDD plutôt qu’un bénévole

Les Restos du Cœur de la Somme expliquent que si certains centres ferment, de nouveaux ouvrent également. Depuis quelques mois, l’association mise aussi sur un camion itinérant pour aller au plus près des bénéficiaires. Gervais, jeune retraité, est un des rares nouveaux bénévoles aux Restos du Cœur de la Somme. “Alors oui, il faut du temps”, glisse-t-il. Mais il s’étonne du désintérêt des citoyens pour le bénévolat : “le poste d'assistant que j'ai pris aujourd'hui était vacant depuis très longtemps. J'étais surpris quand j'ai vu l'offre !”.

Au Secours populaire de la Somme , le secrétaire général Joël Barbier explique qu'il doit aujourd’hui proposer des CDD plutôt que du bénévolat. “Nous avons un employé 20 heures par semaine, parce qu'on ne trouve pas de bénévoles. Mais ce travail aurait pu être fait par un bénévole ”, assure-t-il. Un désintérêt qui s’explique car le poste nécessite un engagement plus lourd en termes de temps et de compétences. Le Secours populaire et les Restos du Cœur observent que les bénévoles délaissent surtout les postes à responsabilité.

Gervais, jeune retraité, est un des rares nouveaux bénévoles aux Restos du Cœur de la Somme. © Radio France - Lison Bourgeois

Une situation qui perdure depuis le Covid

Le trésorier des Restos du Cœur de la Somme explique que la période sanitaire du coronavirus a mis un coup de frein aux propositions de bénévolat. “Quand on a eu la période Covid, on a eu une information des Restos du Cœur au niveau national. Elle nous a conseillé de demander aux personnes de plus de 70 ans de prendre un peu de distance sur cette période-là”, se souvient Joël Vaast.

"Dans la Somme, environ 200 personnes sont parties à peu près. Et il y en a à peu près une centaine qui sont revenues ou qui ont été remplacées. Aujourd’hui, on est 600 bénévoles”, calcule Joël Vaast. Il ajoute : “Alors bénévole, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire des bénévoles qui viennent deux heures par semaine ou alors comme moi beaucoup plus”. Puis il conclut : “Mais la période du Covid était très difficile pour nous. C’est une perte de bénévoles qui ne sont pas forcément revenus. Parce que quand on arrive à 70 ans, on a peut-être envie de faire autre chose, comme vous reposer tout simplement, ou aller faire vos mots croisés sur votre chaise longue au soleil”. Les deux associations seront présentes au salon des associations d'Amiens Métropole samedi 9 septembre à l'Agora.

