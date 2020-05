Dans la Somme, les déconfinés de la phase deux sont dans les starting-blocks !

Les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe jeudi soir ont donné le top départ. La Picardie repasse au vert sur la carte de l'épidémie de coronavirus. Une couleur synonyme de réouverture pour les bars et les restaurants mais aussi pour les collèges et les lycées.

C'est possible également pour tous les musées, pas seulement les "petites structures". A Amiens, le maire, Brigitte Fouré doit faire des annonces mardi concernant le musée de Picardie ou encore la maison Jules Verne.

Au zoo avec un masque

Le zoo de la métropole lui sera à nouveau accessible à partir du 2 juin. Attention, pour admirer les singes, les tigres ou encore les pandas roux, il vous faudra porter un masque de protection pour les plus de 11 ans. Le port des gants est aussi vivement conseillé. Pour toute visite il faut réserver en amont sur le site internet du zoo.

Sur la côte, les voyants passent aussi au vert pour plusieurs sites touristiques comme la réserve ornithologique du Marquenterre. Les jardins de Valloires à Argoules ainsi que l'Abbaye seront aussi accessibles. Le golf de Belle-Dune à Fort-Mahon Plage est ouvert depuis le 12 mai dernier. L'Aquaclub de Belle- Dune reste en revanche fermé au public, même après le 2 juin tout comme le musée Picarvie de Saint-Valery-sur-Somme ou la maison de la Baie.

Les scolaires manquent à l'appel à Samara

Pour ces sites touristiques, encore fermés à cause du coronavirus il n'y a plus de temps à perdre. Au Parc naturel et préhistorique de Samara de la Chaussée Tirancourt près d'Amiens, le manque à gagner est énorme à 10 ou 12,5 euros l'entrée. Mais quoiqu'il en soit, la pente sera compliquée à remonter car les scolaires, qui représentent la moitié des visiteurs ne sont pas encore de retour.

Ludovic Moignet, directeur du Parc Samara près d'Amiens Copier

"Au mois de mai et juin nous avons entre 800 et 1 000 élèves par jour", précise Ludovic Moignet, directeur de Samara. "Juin est littéralement une marée basse puisque je pense que les enseignants ont d'autres chats à fouetter pour finir l'année. Les voyages pédagogiques ne sont pas à l'ordre du jour, ce qui est dommage parce que je pense que l'on aurait pu seconder les enseignants dans leurs missions", regrette Ludovic Moignet qui espère un redémarrage en septembre.