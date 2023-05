Dans la Somme, les demandes de logements sociaux explosent mais l'offre stagne

Selon un communiqué de l'Union social pour l'habitat paru mi-mai, 2,4 millions de ménages étaient en attente d'un logement social fin 2022. Un chiffre jamais atteint en France, en hausse de 7 % par rapport à 2021. Et la Somme n'est pas épargnée.

Actuellement, 16 000 personnes sont en attente d'un logement social dans le département. Un chiffre en hausse, qui s'explique tout d'abord par l'inflation, selon Medhi Riachi directeur de l'amélioration des processus à Amsom Habitat, un des bailleurs social de la Somme. "Le coût de la vie augmente, il y a la difficulté de solvabilité des ménages. Dans certaines communes, il est de plus en plus compliqué de se loger dans le privé", détaille-t-il.

A cause de l'augmentation des prix, les ménages ont aussi tendance à rester davantage dans les logements sociaux. Les places qui se libèrent sur le marché sont donc plus rares, ajoute Mehdi Riachi. "Pour nous qui possédons 20 000 logements sociaux dans la Somme, on a peu près 140 libérations en moyenne par mois. C'est très peu."

Pour palier ce manque de logements sociaux, l'Ansom songe à construire davantage. Mais ces projets se trouvent freinés par l'inflation. Les coûts des matériaux et les tarifs des constructeurs sont en constante augmentation, il est difficicile pour les bailleurs sociaux de se lancer.