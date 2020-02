Dans la Vienne, l'ESAT Essor emploie une centaine de travailleurs handicapés à l'année

Mignaloux-Beauvoir, France

L'accès à l'emploi n'est pas toujours chose aisée, surtout pour les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi depuis plusieurs décennies, l'Etablissement de Service et d'Aide par le Travail (ESAT) Essor, basé à Mignaloux-Beauvoir, fait travailler jusqu'à 181 personnes en situation de handicap psychique. Des personnes qui peuvent aussi bien être atteintes de troubles du comportement, de bipolarité ou encore de schizophrénie, et qui trouvent un travail au sein de l'ESAT.

Dix secteurs de métiers différents

L'ESAT fait partie intégrante du pôle médico-social du Centre hospitalier Laborit de Poitiers. Il aide donc les personnes en situation de handicap à trouver une activité professionnelle tout en les encadrant dans leurs pratiques. Au total, de la blanchisserie en passant par la menuiserie, ou encore la restauration de fauteuils, dix secteurs de métiers différents répartis en quatre pôles sont proposés.

Des conditions de travail aménagées

Même si la plupart des travailleurs sont à temps plein, leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes que dans des entreprises dites"classiques". Leurs tâches sont bien choisies suivant leur niveau de handicap. Chaque employé bénéficie aussi d'un suivi personnel et d'une aide de la vingtaine d'encadrants de l'ESAT pour l'accompagner dans son travail.

Plusieurs passerelles

Caisses à vin, sommiers pour les lits ou encore entretien des espaces verts... Les services proposés par l'ESAT sont nombreux, et s'apparentent ni plus ni moins à ceux d'une entreprise normale, à la différence que l'encadrement est bien plus poussé que dans le monde du travail "classique".

L'ESAT fabrique des sommiers dans son atelier menuiserie. Une vingtaine de personnes y travaillent à l'année. © Radio France - Marius Delaunay

Les employés, qui ont parfois déjà travaillé dans des entreprises extérieures, peuvent ensuite aussi effectuer des stages au sein de l'ESAT pour découvrir de nouveaux corps de métier, mais aussi s'orienter vers des entreprises au travail adapté si leur autonomie le permet.