Dans la Vienne le bailleur social Ekidom subit la crise des matières premières

Ekidom doit revoir ses plans de réhabilitation de logements sociaux et ses programmes à venir face à une pénurie de bois notamment et à des délais et des prix qui plombent ses budgets.

Franchement on n'a jamais connu ça ! La directrice d' Ekidom n'en revient toujours pas et se creuse la tête pour trouver des solutions. Depuis plusieurs mois le bailleur social doit s'adapter à une crise dans les matières premières qui font stagner des réhabilitations faute de bois, quand ce n'est pas tout simplement des prix qui flambent quand le surcout est multiplié par deux ou trois. Stéphanie Bonnet la directrice d' Ekidom livre quelques exemples bien parlants : "De 7 semaines d'attente pour de la menuiserie on est passé aujourd'hui à plus de 16 semaines, il faut compter 20 semaines pour obtenir une poignée de porte-fenêtre! On est carrément sur du plus 35 % de surcoût pour de la charpente métallique et sans aucune indication sur le délai de livraison ! "

un surcoût de 170.000 euros

Ekidom est notamment très fortement impacté dans une grosse opération de réhabilitation à Poitiers, dans le quartier Beaulieu. 205 logements sont concernés pour des marchés attribués à la fin de l'année dernière avec un démarrage pour cet été, or des difficultés existent pour la fourniture de bois dans cette opération d'isolation par l'extérieur. Résultat c'est un surcoût de 170.000 euros sur le lot qui pose problème.

L'office publique de Grand Poitiers gère aujourd'hui 12.500 logements et attribue en moyenne 1.800 logements chaque année.