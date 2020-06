Dans la Vienne, le chantier de l'Arena reprend mais accuse trois mois de retard à cause de la crise covid

Dans la Vienne, le chantier de l'Arena-Futuroscope a repris depuis le 27 avril dernier, avant le déconfinement. La crise sanitaire a entraîné trois mois de retard sur les délais initiaux. Ouverture prévue fin mai 2022. Le point sur le chantier et le calendrier hier lors d'une visite in situ.

Dans la Vienne, c'est une étape importante dans le chantier du futur Arena-Futuroscope, salle de spectacle et de sport capable d'accueillir plus de 6.000 personnes à Chasseneuil-du-Poitou : les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont repris leur activité le 27 avril dernier et attaquent cette semaine les fondations de la future grande salle de spectacle de la Vienne. Le chantier arrêté le 18 mars à cause de l'épidémie de covid 19 accuse toutefois trois mois de retard. Il faudra donc attendre la fin mai 2022 pour une ouverture au public.

Le calendrier des prochains mois

En attendant, le chantier a repris et il avance plutôt bien. En reprenant l'activité le 27 avril dernier, les ouvriers de Guintoli ont pu terminer le terrassement vendredi dernier. Il faut dire qu'ils ont renoncé à leurs "ponts de mai" pour avancer plus vite. Sur place, on mesure l'emprise du projet quand on aperçoit le carré de 5.600 mètres-carré creusé dans le sol. Après les fondations, 80 ouvriers vont travailler sur le gros oeuvre. Les trois grues, dont l'une haute de 55 mètres, sont presque prêtes.

Premiers murs béton fin juin 2020

Si tout se passe bien, les premières "voiles"seront visibles d'ici le 22 juin 2020. Il s'agit de murs verticaux en béton dont certains feront quinze mètres de haut. C'est l'entreprise Cardinal Edifice, filiale du groupe NGE, qui va piloter cette phase avec la participation de six entreprises locales. Il faut savoir que 18 entreprises de la Vienne ont d'ores et déjà été choisies pour réaliser 65% des lots de travaux sous-traités.

Pour réduire les délais, là aussi les ouvriers ont consenti à des efforts. "Plusieurs salariés ont accepté de faire des heures supplémentaires, de travailler les week-ends ou en août alors que théoriquement à cette période de l'été, il n'y a pas d'activité pendant deux semaines, là, le chantier se poursuivra", comme l'explique Marc-Antoine Durocher, le chef de projet chez Cardinal Edifice.

Il faudra attendre mai-juin 2021 pour que les quatre niveaux du bâtiment soient en clos-couvert.

Un chantier en chiffres

Dans la Vienne le projet de l'Arena-Futuroscope va générer 300 emplois directs. Coût de la conception-réalisation : 45 millions d'euros. Mais ce chantier en chiffres, c'est aussi 25.000 mètres-cube de terrassement, 9.000 mètres-cube de béton, 1.000 tonnes de charpente et trois grues dont l'une haute de 55 mètres. Au pic de l'activité, ces grues tourneront douze heures non-stop chacune et on verra s'activer sur place près de 200 ouvriers en même temps, issus de 25 corps de métiers différents. Car l'opération est un projet clé-en-main : tout sera livré en même temps depuis les 350 places de parking à la terrasse en passant par la salle modulable, l'écran géant, le matériel sono et même les fauteuils ! Livraison prévue à la fin mai 2022. Dans la Vienne, l'Arena-Futuroscope accueillera jusqu'à 6.137 personnes en configuration concerts-spectacles et 5.500 en configuration Basket-Volley.