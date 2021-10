A Strasbourg, un numéro unique pour mettre en relation restaurateurs et demandeurs d'emploi

C'est un nouvel outil pour tenter de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre dans les entreprises de l'hôtellerie restauration. Pôle Emploi, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (l'UMIH) et la collectivité européenne d'Alsace viennent de lancer l'opération "Un emploi à la carte".

L'idée est simple : un numéro de téléphone unique a été ouvert. Les demandeurs d'emploi qui veulent travailler dans la restauration ou l'hôtellerie peuvent téléphoner. Tout comme les employeurs en recherche de salariés.

L'expérience va durer 3 mois (d'abord limitée à l'Eurométropole de Strasbourg) pour tenter d'aider les restaurateurs dans leur quête de salariés. Après le dernier déconfinement, le secteur de l'hôtellerie restauration a vu une hausse du nombre d'offre d'emploi de 37% déposées chez Pôle Emploi par rapport à 2019. Pour Claude Rouillon le directeur territorial de Pôle Emploi, le nouveau numéro est donc un élément important d'aide aux restaurateurs.

Dans les cuisines du CEFPPA Adrien Zeller à Illkirch qui forme de futurs professionnels © Radio France - Antoine Balandra

"_C'est important parce que les offres augmentent sur l'hôtellerie restauration. Et l'hiver arrive, avec sur Strasbourg le marché de Noël par exemple. Tout le monde peut téléphoner, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, étudiants, c'est vraiment ouver_t" dit-il.

Un savoir être avant un savoir faire

Il fallait de toute façon innover pour tenter de trouver une main d'œuvre qui manque beaucoup aux restaurateurs et hôteliers explique Véronique Siegel représentante de l'UMIH du Bas-Rhin. "Forcément lors du déconfinement, le nombre d'offres a augmenté sur notre secteur d'activité par rapport à 2019. Entretemps nos entreprises ont été fermées. Des gens sont partis naturellement. On a eu des départs en retraite. Des départs volontaires pour des reconversions. Donc il faut reconstituer nos équipes" explique la responsable. Elle explique que les professionnels du secteur sont prêts à former eux mêmes des candidats qui n'auraient aucune expérience dans le domaine, s'il le faut.

"L'hôtellerie restauration est naturellement une profession d'insertion et une profession qui permet un ascenseur social. Donc nous cherchons tout type de public. Nous avons une capacité à former les gens et à les insérer durablement dans l'emploi. Du moment qu'il y a un certain savoir être et une envie de travailler, le reste on arrivera à le faire" dit-elle.

Si vous êtes employeur ou demandeur d'emploi, vous pouvez donc joindre le 03.69.31.84.51 le lundi matin de 9h à 12h et les après-midis du lundi au vendredi de 14h à 17h.