Dans le BTP, 15 000 postes sont à pouvoir en Bretagne

Le BTP est l'un des premiers employeurs avec 77 000 salariés en Bretagne. C'est la semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics, et comme dans beaucoup de secteurs, la bâtiment peine à recruter. Le président de la Fédération française du secteur dans la région, Stéphane Le Teuff, était invité de France Bleu Armorique ce mercredi à 7h45.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Le secteur du bâtiment est-il en bonne santé en ce moment en Bretagne ?

Stéphane Le Teuff : Oui car par rapport au reste de la France, nous avons la chance d'avoir une région très dynamique par rapport à des mesures qui sont peut être différentes de celles sur les autres territoires. En ce moment, on est à fond dans le rapport Pinel Breton, ces fameuses dérogations fiscales qui permettent de construire un certain nombre de maisons et d'immeubles sur la région Bretagne. Donc oui, les grues sont toujours bien présentes sur l'ensemble de la Bretagne.

Avec le Covid, l'arrêt de la production pendant la crise sanitaire et la forte demande à la reprise, il y a eu de gros problèmes d'approvisionnement dans le BTP. Est-ce encore compliqué pour vous aujourd'hui ou ça va mieux ?

C'est vrai qu'on a été très inquiets à un moment concernant le bois, on ont eu de gros soucis d'approvisionnement. Maintenant ça va un peu mieux. Ce ne sont pas des produits qui nous manquent, c'est surtout des problèmes de logistique. On a des matériaux qui mettent un petit peu de temps à arriver donc ça demande bien sûr aux artisans et aux entrepreneurs d'anticiper leurs achats et de travailler avec les fournisseurs pour pouvoir stocker les produits en amont.

Vous êtes également confronté, comme dans de nombreux secteurs, à la pénurie de main d'œuvre ?

Le taux de chômage étant au plus bas en Bretagne, nous avons beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux compagnons. Selon Pôle emploi, nous avons à peu près 15 000 offres déposées sur la Bretagne, ce qui est relativement important. Nous avons subi depuis le premier trimestre une hausse de nos compagnons de plus de 9% dans nos entreprises. Donc c'est vrai que c'est un petit souci, mais je pense que c'est partagé par l'ensemble des branches.

Comment faites-vous pour recruter ?

Cette semaine de l'emploi national qui se déroule en ce moment sur tout le territoire nous permet de faire connaître les différents métiers. Nous avons organisé dans différents sites en Bretagne des job dating, des visites d'entreprises, des visites de chantier. On montre ce que c'est le bâtiment parce qu'on reste toujours sur des images qui ne sont pas la réalité. Comme les chantiers sont ouverts, on a une discussion avec les chefs d'entreprise et les compagnons. Cela permet de voir que rapidement, une personne peut travailler, grandir dans une entreprise et évoluer très rapidement, notamment avec des formations qui permettent de progresser tout au long de la carrière.

Ce sont des métiers qui paraissent pénibles, est-ce encore le cas aujourd'hui ?

On a fait beaucoup d'améliorations de nos métiers. On a de plus en plus d'engins mécanisés, on travaille avec des exosquelette. On a donc toute une organisation sur les chantiers qui nous permettent maintenant de travailler dans de très bonnes conditions. On a aussi l'emploi des femmes qui progresse. D'année en année, nous sommes à peu près à 12% de femmes qui nous rejoignent sur nos différents métiers, peut-être plus dans l'encadrement ou les bureaux d'études mais c'est quelque chose qui progresse.