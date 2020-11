Dans le Calvados, des coiffeurs se mettent à nu de peur de finir à poil

A l'initiative d'un coiffeur du Havre qui a lancé le hashtag #moncoiffeurapoil sur les réseaux sociaux, plusieurs confrères calvadosiens se sont prêtés au jeu. Une façon pour eux de dénoncer une situation financière de plus en plus délicate et un manque de visibilité pour les semaines à venir.

Ils sont plusieurs dans le Calvados à avoir tombé la chemise - et pas que - pour attirer l'attention sur la situation d'une profession qui fait partie de la longue liste des commerces "non-essentiels" mais qui s'inquiètent aujourd'hui pour son avenir.

C'est le cas Delphine Noblet, patronne du Salon de Delphine à Bayeux ou de Julien, le propriétaire de l'Atelier 216 à Caen qui ont décidé de relayer l'appel sur leur page Facebook avec, à chaque fois, un mot qui rappelle l'importance de la profession en France : _"notre métier en plus de notre passion pèse à lui seul 85 192 salons, 200 000 travailleurs déclarés et six milliards d'euros de chiffre d'affaire_. Soit le deuxième secteur dans l’artisanat… l’artisanat étant le premier employeur du pays !"

Pour autant pas simple de se déshabiller devant l'objectif reconnait Delphine : "ça a été une longue décision, ce n'est pas simple de se mettre à nu comme çà. Je l'ai fait par solidarité parce qu'on est tous dans la même galère. Un ami coiffeur de Caen a réussi à me persuader en montrant de belles photos qui n'avaient rien de vulgaires. Pour dire quoi ? Pour défendre l'artisanat car _beaucoup d'autres professions comme nous se retrouvent dans la panade_. Il faut vraiment qu'on rouvre nos boutiques pour justement ne pas finir à poil."

Une priorité : rouvrir avant Noël

Adrien Beuve a tombé la chemise - et pas que - pour défendre sa profession - Photo fournie par Adrien Beuve

Même discours de la part d'Adrien Beuve, propriétaire d'Hair Tendance à Bayeux qui a du mettre, la mort dans l'âme, ses quatre employés en chômage partiel (et sa pudeur de côté) : "je voulais marquer le coup et expliquer que nous allions avoir des problèmes financiers si ça continuait comme çà. Je reçois beaucoup de message de soutien et ça fait plaisir. On essaie de créer quelque chose pour obtenir une réouverture le plus vite possible. Le côté social, familial, les discussions mais aussi l'aspect artistique me manquent beaucoup." La profession espère pouvoir rouvrir début décembre, à l'approche de Noël. En effet, les Fêtes de fin d'année représentent la période la plus importante économiquement devant la rentrée. La réouverture à ce moment-là s'annonce vitale pour de nombreux salons.

La coiffure profession non essentielle, vraiment ?

Une réouverture indispensable, d'autant plus qu'Adrien a le sentiment de s'être bien adapté au protocole sanitaire, comme tous ses collègues. "_Depuis le déconfinement, il n'y a jamais eu un cluster dans un salon de coiffure_. Aucun client, aucun patron ni salarié n'a été contaminé".

Ces commerces ne sont pas prioritaires et pourtant, quand on voit les ravages qu'une tondeuse ou que des coups de ciseaux malheureux peuvent faire dans une chevelure, on peut se demander pourquoi les coiffeurs ne sont pas considérés comme une profession essentielle ?