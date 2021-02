Dans le Doubs, un restaurant ouvre ses portes à quelques clients à l'abri des regards

Perché dans les hauteurs du Doubs, au bord d'une piste de raquettes et ski de fond peu fréquentée, un restaurant ouvre ses portes à quelques promeneurs. Tous les midis il y a une ou quatre personnes et parfois, toute une famille qui vient fêter un anniversaire autour d'une fondue. Reportage.

Le restaurant est installé au milieu des collines et sapins enneigés. Pas de maisons, pas d'autre commerce aux alentours. Seuls quelques promeneurs en raquettes ou à ski de fond s'aventure jusqu'en haut. Et pour eux, le restaurant ouvre ses portes, sert des repas en intérieur. Dans les hauteurs du Doubs, deux restaurateurs font de la résistance. Au menu : fondue ou morbiflette, pour plongée dans le monde d'avant la covid.

Le restaurant sert fondue et morbiflette aux randonneurs

"Jamais je n'aurai imaginé pouvoir manger au restaurant ce midi." Marie* est de passage dans la région avec ses enfants et petits-enfants, tous les huit sont venus fêter l'anniversaire de Max*, 10 ans. Ils avaient simplement prévu de se balader en raquettes et de pique-niquer dans la neige. La famille était prête à braver les -10 degrés avec leurs casse-croûtes. Ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur un restaurant ouvert.

Perché au milieu des collines, le restaurant a des airs de refuge et c'est dans cet esprit que ses propriétaires tiennent à ouvrir leurs portes aux randonneurs de passage. "Théoriquement, on ne peut ouvrir qu'aux routiers, mais je ne me vois pas dire non aux promeneurs, surtout quand il fait aussi froid et qu'il y a des enfants", explique la patronne qui tient à rester anonyme.

Le restaurant appartient à un couple, ils ne travaillent que tous les deux et donc en plus des livraisons de nourriture, ils servent à table et à l'intérieur à quiconque le demande. "Souvent, on a une ou deux personnes à midi et puis ceux qui veulent venir aux toilettes je leur dis d'entrer aussi, on n'est pas censés mais bon, je désinfecte, j'aère...", la restauratrice assume totalement son choix d'ouvrir.

Et ce samedi 13 février, c'est donc une famille de huit, cinq adultes et trois enfants, qui sont attablés autour de deux appareils à fondue, une morbiflette, un copieux hamburger et une soupe pour le petit dernier, bientôt cinq ans. Pour la grand-mère : "c'est peut-être comme ça qu'on va créer une immunité, en allant au restaurant". Son mari lui estime : "si on doit attraper le coronavirus on l'attrapera alors je ne compte pas me priver".

Enfin, pour Nadège*, la maman du Max* : "on reste en famille et il n'y a personne d'autre donc franchement pas de risque". Une fois les plats servis et avant même de les déguster, tous s'empressent d'envoyer des photos à leurs amis, "c'est sûr; on va faire des envieux", affirme Marie* en riant.

*les prénoms ont été modifiés.