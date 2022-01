Dans le Finistère, des paniers de légumes à 5 euros pour lutter contre le gaspillage

Le panier représente entre 5 et 10 kilos de légumes et coûte 5 euros.

Des légumes bons, locaux et pas cher. Voilà comment pourrait se résumer le projet monté par le Breton Karim Vincent-Viry. Après 30 ans passés dans la grande distribution, il décide de lancer sa coopérative pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a deux mois, au milieu du mois de novembre, il lance Finistérestes 29. Une coopérative située à Saint-Pol-de-Léon qui distribue des cagettes remplies de légumes, pour seulement 5 euros. Il nous en dit plus sur ce projet.

Que trouve-t-on dans ces paniers ?

Karim Vincent-Viry est parti d'un constat simple : "Les 5 fruits et légumes par jour sont dans la tête des gens, mais pas dans leur estomac. Il faut démocratiser le prix des légumes", assure le Breton. Alors dans ces cagettes qui pèsent entre 5 et 10 kilos tout de même, on trouve "au minimum 5 légumes différents. Le but n'est pas de faire uniquement des caisses de patates. On veut aussi faire découvrir les légumes anciens par exemple", précise Karim.

Les légumes sont récupérés chez les producteurs locaux, "20 kilomètres maximum autour de Saint-Pol-de-Léon." Ils sont récoltés de deux façons différentes : "soit ce sont des produits ramassés mais qui ne correspondent pas aux critères de la grande distributions ; soit les producteurs ne les avaient même pas ramassés car ils ne pensaient pas pouvoir les vendre."

Une initiative qui permet donc d'avoir un peu plus de rendement pour le producteur, et des produits moins cher pour la coopérative.

Où trouver les paniers ?

Fort de son succès, la coopérative a rapidement dû s'exporter sourit le gérant. "Le premier jour on a eu une centaine de personne qui est venue. Ensuite j'ai posté un message sur les réseaux sociaux et là on a clairement été victime de notre succès ! Aujourd'hui on a mis en place 15 sites et on prévoit d'embaucher une vingtaine de personnes." Au total, entre 50 et 60 fins gourmets viennent récupérer les paniers chaque jour, sur chacun des sites. Vous pouvez les retrouvez dans les photos ci-dessous.

Finisterestes29 © Radio France - Finisterestes29

Finisterestes29 © Radio France - Finisterestes29

Des habitants au profil variés

Le gérant explique ce succès immédiat par la diversité des clients, il n'y a pas de profil type visé, tout le monde est intéressé. "On va avoir des personnes retraitées qui sont précaires mais qui souhaitent acheter et pas se faire offrir des produits, des étudiants aussi, et puis des personnes qui auraient les moyens d'aller acheter plus cher mais qui veulent limiter le gaspillage alimentaire", énumère Karim.

Des clients qui saluent le concept : "Je n'ai jamais eu autant d'enthousiasme et d'encouragement autour d'un projet de ma vie. Personne ne m'avait proposer de me prêter sa maison pour vendre mes produits", s'amuse le gérant. Par exemple, plusieurs personnes seules chez elles proposent à la coopérative de distribuer, chez elles, les paniers de légumes.

Le panier propose minimum 5 légumes différents. © Radio France - Karim Vincent-Viry

Niveau logistique, la coopérative s'appuie d'ordinaire sur des commerces de proximités. "C'est un échange gagnant pour tout le monde, les commerçants partenaires profitent de la venue de nouveaux clients. Par exemple, il y a 15 jours, on a décidé d'ouvrir un site chez une fleuriste de Châteauneuf-du-Faou. Le premier jour elle a reçu 180 personnes dans sa petite boutique ! Pareil pour un couple qui a acheté un bar à Châteaulin avant le covid ; les personnes qui récupèrent un panier prennent souvent un café en terrasse en même temps."

La coopérative cherche des commerces partenaires à Crozon, Quimperlé, Lannion, Carhaix, Lorient, Vannes, Pleyben, Ploërmel, Quintin ou encore Loudéac. Vous pouvez vous renseigner à l'adresse mail : Kvv42@gmail.com

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une motivation économique et écologique

"Ce qui me fait plaisir, c'est de voir des gens qui se mettent à cuisiner et qui achètent des légumes", confie Karim "Par exemple, il y a une dame qui vient tous les jours. Avant, elle achetait des mauvais produits à ses 5 enfants. Maintenant, elle a un panier par jour donc les enfants mangent bien, ils mangent des légumes. Rien que pour ça, j'ai envie de me lever le matin."

L'engagement écologique est également venu conforter le gérant dans ses choix : "J'ai une fille de 14 ans, je veux lui laisser une belle planète. La nature ce n'est pas une machine, elle produit de tout et c'est trop facile de jeter. Les produits sont bons, c'est n'importe quoi de les écarter parce que soit disant, la carotte ne rentre pas dans les clous de la grande distribution."

Le fléau du gaspillage en Bretagne

Le gaspillage alimentaire est largement répandu en Bretagne et notamment dans le Finistère. "Entre 10 et 20 camions partent à la poubelle chaque jour, rien qu'à Saint-Pol-de-Léon", indique Karim. "Entre les produits jetés et ceux n'ont ramassés, ce sont des tonnes qui sont gaspillées. Pour produire une carotte à la taille de la grande distribution, Dame Nature va en produire 20 ou 30% qui ne rentre pas dans ce calibre. La nature ça ne se pilote pas", conclut le Breton.