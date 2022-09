Dans le Finistère, les maisons d'assistants maternels sont inquiètes face à l'inflation

Le message est clair. Sur leur page Facebook MAM29, les maisons d’assistants maternelles du Finistère tirent la sonnette d'alarme. Pour le moment la situation est vivable, mais elle ne peut s'éterniser. Le problème : l'inflation. Les maisons ne peuvent pas faire l'impasse sur les charges fixes telles que le loyer, les assurances ou le matériel. Mais impossible aussi de limiter le chauffage ou les dépenses alimentaires.

À la MAM aux trésors de Fouesnant, il y a quatre assistantes maternelles pour 16 enfants. Ici, tout est électrique : "la machine à laver, le lave-vaisselle, les plaques, le chauffage essentiellement... Travailler nous coûte clairement plus cher", détaille Valérie Gautier Guerlesquin.

Alors Valérie et Carmen Le Berre ne voient pas comment faire baisser la consommation : "Quand on est chez nous, on peut s'adapter et mettre un pull ; ici on ne va pas dire aux enfants de gardez leur manteau toute la journée", lance Carmen. Pas de manteau non, mais presque ! La MAM a investit cette année : "On a installé des rideaux thermiques et on a acheté des turbulettes à manche longues et en polaires. Comme ça on va pouvoir chauffer un peu moins les chambres et les enfants n'auront pas froid en dormant", annonce Valérie.

Réduire les sorties des enfants

Les assistantes se sont aussi adaptées : "Même pour les courses c'est plus compliqué. Nous on cuisine pour les enfants mais on ne peut pas réduire notre panier. Alors on gagne là où on peut. Par exemple on va désormais chercher nos yaourts au marché de Fouesnant alors qu'avant ils nous livraient. Comme ça on évite de payer cette livraison". Sauf que toutes ces adaptations ont un coût personnel : "On fait ça sur notre temps personnel, le samedi matin l'une d'entre nous va chercher les yaourts."

À Quimper, la MAM'armaille où travaille Anne Hammerville se chauffe au fioul et le constat est sans appel : "Le prix est multiplié par deux par rapport à l'année dernière". Alors pour le moment Anne et ses collègues grattent dans les économies, mais ce n'est pas une solution viable. "On va facilement au spectacle, on a beaucoup d'intervenants, alors peut-être que c'est là-dessus que l'on sera obligés de faire des choix, au détriment des enfants. On pense aussi à demander une participation aux familles, ce qu'on ne faisait pas avant, mais pour assurer la viabilité de la MAM", regrette Anne Hammerville.

Les salaires menacés

Tout faire pour dénicher la moindre économie. Les assistantes maternelles n'excluent pas non plus de devoir baisser leur salaire. Valérie Gautier Guerles, qui travaille à Fouesnant : "On peut augmenter un tout petit peu les indemnités d'entretien qui nous servent à payer les charges, mais pas de beaucoup vis-à-vis des parents. Mais ces indemnités ne couvrent déjà pas les factures, donc ce sont nos salaires qui vont diminuer."

Là encore les sorties des enfants sont discutées : "on va peut-être en faire moins si on a un budget plus restreint", confie Valérie. Une situation qui va devoir se vivre au jour le jour "on ne peut pas anticiper les calculs, ça va dépendre de l'hiver qu'on a, s'il fait froid ou si ça sera doux", conclut l'assistante maternelle.