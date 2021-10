Dans le Finistère, trouver une voiture neuve ou un véhicule d'occasion devient compliqué

Dans le Finistère, les délais de livraisons s'allongent dans le secteur de l'automobile. Les garages et les concessions ont parfois du mal à se faire livrer et à contenter les clients. Même problématique chez les poids-lourds.

Des délais de livraisons allongés pour le bois, des délais de livraisons allongés pour les matières premières. Et voilà les délais de livraisons allongés pour les voitures ! Avec la crise mondiale et la forte demande de matières premières, c'est parfois dur de trouver des véhicules neufs. C'est le cas à Quimper dans le Finistère où certaines concessions et garages sont à la peine, comme chez Espace Auto. Son directeur, Jean-Luc Gloanec est désormais rompu à l'exercice. "Avant on avait un délai de trois mois pour un véhicule configuré sur une commande, aujourd'hui, on est passé à neuf, douze mois." Autre solution, choisir parmi le stock. "Mais vous n'aurez pas le choix du coloris, des options, de la motorisation. Ce qui peut avoir des conséquences pour les clients."

Le marché de l'occasion marche très fort

Cela s'explique par différents facteurs au niveau mondial. "Beaucoup de soucis de sous traitants, de composants pour l'automobile, ça fait des délais très long, des productions qui ne suivent pas ou des commandes de véhicules sont purement annulées, puisqu'ils ne peuvent pas livrer dans les délais impartis." Résultat, certains clients choisissent d'acheter des véhicules d'occasion. "Le marché de l'occasion marche très fort. Pour preuve, on a des clients qui viennent de loin, de l'autre bout de la Bretagne ou même hors de la région parce qu'ils ne trouvent pas chez eux." Le problème c'est que le marché risque de s'épuiser, vu la forte demande. Les stocks de voitures d'occasion baissent mécaniquement.

Même constat chez les poids-lourds

Ça touche aussi les poids-lourds. À Saint-Evarzec, près de Quimper, on a parfois beaucoup de mal à répondre aux demandes des clients : exemple chez le groupe Kertrucks. Tenir les délais de livraison, c'est la préoccupation de Jean-Pierre Uguen, son directeur dans le Finistère. "Nos fournisseurs qui nous fournissent les pièces pour fabriquer, assembler les poids-lourds n'arrivent à nous livrer en temps et en heure." Ça ne dépend pas donc seulement de lui.

Un poids-lourds, c'est du plastique, de l'acier, des composants électroniques. Bref, tout ce qui est en tension en ce moment. Conséquence pour le groupe : "Avant, un camion commandé, il fallait entre trois et six mois pour le commander, aujourd'hui on est plus sur des quinze mois."

Notre responsable va en Europe pour en trouver

Autre difficulté supplémentaire, s'approvisionner en véhicules d'occasion. "Notre responsable est obligé d'aller chercher des camions un peu partout en Europe parce qu'il n'arrive pas en à avoir ici." Cela créé beaucoup d'incertitude pour Jean-Pierre Uguen. Malgré tout, il reste optimiste, le groupe a déjà connu des difficultés, notamment la crise financière de 2008, il demeure solide. N'empêche que le contexte est inquiétant, surtout la saturation du marché d'occasion, ça fait aussi grimper la concurrence.