Dans le Gard, l'APEF recrute des aides à domicile sans tenir compte du CV

Face au manque de candidats dans le secteur des aides à domicile, l'Agence APEF a révisé sa politique de recrutement. Elle assure désormais ne plus tenir compte de l'expérience des candidats au profit de leur détermination, et promet de mettre l'accent sur le bien-être au travail.

C'est une situation qui s'est aggravée depuis la crise sanitaire : le secteur des aides à domicile manque de bras. Pour faire face à ces difficultés, l'agence APEF qui propose, dans le Gard, de mettre en relation des particuliers avec des professionnels, a décidé de réviser sa politique de recrutement. "Nous ne tenons plus compte du CV et de l'expérience professionnelle, le critère numéro 1 désormais, c'est la bonne humeur et l'envie de faire un métier d'utilité publique", assure, ce mercredi matin sur France Bleu Gard-Lozère Martine Schmitt, à la tête du réseau d'agences APEF dans le Gard.

En plus d'assouplir ses critères d'embauches, l'APEF promet d'être plus attentive au bien-être au travail. "Nous voulons être plus à l'écoute des salariés, notamment pour les questions de planning. Ils doivent arriver à conjuguer vie professionnelle et vie personnelle", explique Martine Schmitt. Les contrats que propose l'APEF sont essentiellement des CDI, à temps plein ou temps partiel.

Dans le département du Gard, l'APEF est présente dans cinq villes, via ses agences de Bagnols-sur-Cèze, Alès, Nîmes, Uzès et Villevieille.