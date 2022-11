Dans le Gard, les artisans bouchers et charcutiers souffrent de l'inflation

Les bouchers-charcutiers manifestent ce mardi 29 novembre pour demander plus d'aides de l'Etat face à l'inflation. À Nîmes (Gard), la profession a de plus en plus de mal à survivre face à la hausse du prix de la viande au kilo, des transports et de l'électricité.

À la boucherie Soriano, au début de la route d'Alès, le gérant Bruno Hoareau voit bien la différence depuis quelques mois : "Je réduis de plus en plus ma marge, pour éviter de faire trop exploser les prix pour mes clients. Sinon, ils risquent de partir. Mais honnêtement, c'est très difficile."

Le gérant a dû faire un crédit sur trésorerie pour compenser l'inflation et il vit très mal cette situation : "Là, le poulet fermier est passé de 20 euros à 27,5 euros en six mois. J'ai honte de le vendre à ce prix-là."

Partout en France, les 80 000 artisans de la profession sont invités à éteindre symboliquement la lumière de leur magasin, au même moment où la CFBCT, Confédération Française de la Boucherie-Charcuterie, se réunit devant l'Assemblée nationale demain (mardi 29) de 11h à 13h.