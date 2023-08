Dans le Loiret, 32 232 familles ont fait les démarches pour obtenir l'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire est tombée ce mercredi 16 août 2023 ! Alors que les rayons de cartables et autres stylos ou classeurs prennent de plus en plus de place dans les supermarchés avant la rentrée scolaire, des familles attendaient cette aide pour pouvoir commencer les achats des fournitures.

Une allocation qui aide financièrement chaque année plus de cinq millions d’enfants et trois millions de familles en France. Dans le détail, 398 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 € pour les enfants de 11 à 14 ans et 434 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. Dans le Loiret, à ce jour, 32 232 familles ont fait les démarches pour l'obtenir, ce qui représente 48 598 enfants.

"Beaucoup attendaient cette allocation"

En ce moment au magasin Auchan d'Olivet dans le Loiret, cinq rayons sont consacrés à la rentrée scolaire contre un seul le reste de l'année. Martine Zimmer est responsable commerce dans ce Auchan d'Olivet. "Cette année, on constate un ralentissement des achats de la part de nos clients. Les gens regardent ce qu'il leur reste de l'année précédente avant de réinvestir. Beaucoup attendaient cette fameuse allocation donc là on va avoir un premier rush tout de suite et après il faudra attendre les derniers retours de vacances fin août."

La grande majorité des produits sont à moins de un euros © Radio France - Julien Frenoy

En plus de l'allocation de rentrée scolaire et pour combler la hausse des prix, notamment celle de la papeterie (+14%) , certains mises sur des produits d'occasions. Béatrice Domenici est directrice adjointe à la Ressourcerie AAA de St-Jean-de-Braye. "On ne pourra jamais tout avoir de ce qu'il y a sur les listes scolaires. mais on a des produits qui font aussi bien l'affaire et c'est un bon complément avec une grande surface. Tout est d'occasion mais des fois on a des produits qui arrivent et qui n'ont jamais été utilisés donc c'est presque du neuf."

Un budget de 22 Millions d'euros

Pour les familles qui ne sont pas encore allocataires, elles devront faire la demande auprès de leur CAF/MSA. Une démarche supplémentaire aussi pour les 16-18 ans. Les parents doivent fournir une attestation sur l'honneur indiquant que le jeune est bien scolarisé. Pour ce dispositif, la CAF du Loiret débourse 22 Millions d'euros. C'est un chiffre stable par rapport aux dernières années.