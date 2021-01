Dans le Loiret, des restaurants pourront accueillir les salariés du BTP pour la pause de midi

C'est une bonne nouvelle pour les quelque 13 000 ouvriers du BTP qui travaillent sur des chantiers à l'extérieur dans le Loiret : ils vont pouvoir de nouveau manger de vrais repas, dans de vrais restaurants le midi. Pour cela, il faut que leur entreprise passe une convention avec un restaurant qui pourra rouvrir uniquement pour eux. La convention est ensuite envoyée à la préfecture, qui l'enregistre automatiquement.

Une question de dignité

La préfecture du Loiret a donné son feu vert à ce dispositif imaginé par la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métiers et de l'Artisanat, la Fédération française du bâtiment et l'UMIH (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie), dispositif déjà testé en Creuse. Une première convention a été signée, avec un premier repas servi ce mercredi midi à 9 salariés de l'entreprise "Braun couverture" basée à Fleury-les-Aubrais. C'est le restaurant "Signorizza" à Saran qui les a accueillis.

"C'est un soulagement, témoigne Yannick Lanson, charpentier âgé de 49 ans. Sur les chantiers en ce moment, il fait froid dehors, il faut préparer à l'avance des gamelles, et manger dans un bungalow de chantier, ce n'est pas toujours commode. Qu'on puisse venir ici, c'est très bien, on attendait ça avec impatience." "Tous les gars avaient le sourire, confirme son employeur, Pascal Braun. Manger à la gamelle, comme on dit dans le métier, ce n'est pas l'idéal : chacun a besoin d'une vraie pause, et d'un vrai lien social."

Le restaurant Signorizza avait adapté son menu ce mercredi pour les salariés de Braun couverture : au choix risotto poulet champignon, salade Caesar, pâtes ou bien sûr pizza ! © Radio France - François Guéroult

"C'est même une question de dignité", poursuit Erwan Croixmarie, président de la fédération du Bâtiment dans le Loiret. C'est indispensable pour nous, employeurs, d'offrir à nos salariés, surtout l'hiver, la possibilité de manger au chaud, et il est évident que le restaurant est le lieu le plus adapté, d'autant qu'un protocole sanitaire très strict est bien sûr appliqué."

Un système de convention plus souple qu'un arrêté préfectoral

Une satisfaction que partage Rodolphe Neveux, le gérant du restaurant "Signorizza" à Saran. "Ce n'est pas avec ça qu'on aura un chiffre d'affaire exponentiel, mais mon métier, à moi, c'est le service : de pouvoir faire profiter à des gens qui ont travaillé dehors sous la pluie ou dans la froid d'un moment où ils peuvent manger un repas chaud, servi à table, cela me paraît renouer avec l'essence de mon métier, et cela me redonne un peu de baume au cœur."

L'avantage de ce système de convention est qu'il est beaucoup plus souple que le dispositif mis en place pour les routiers et qui nécessite un arrêté préfectoral. Déjà 15 restaurants dans le Loiret se sont portés volontaires pour participer à cette opération, et la Fédération du bâtiment indique recevoir de nombreux appels de la part de ses adhérents depuis qu'elle a annoncé cette possibilité qui devrait donc très vite prendre de l'ampleur.