Dans le Loiret, l'entreprise Duralex sélectionnée pour exposer son "verre Picardie" à l'Elysée

"C'est une grande fierté pour toutes nos équipes" : basée à la Chapelle-Saint-Mesmin, près d'Orléans, l'entreprise Duralex va s'exposer à l'Elysée et représenter le Loiret. L'entreprise, fondée en 1945, a été retenue avec 126 autres candidats sur 2.300 dossiers présentés pour participer à la 2ème édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. Cette opération aura lieu les 3 et 4 juillet prochain au Palais de l'Elysée. A cette occasion, elle présentera le gobelet Picardie, créé en 1954 : un verre trempé "ultra-résistant (...), avec un design épuré et inchangé, une gamme iconique".

Duralex a été choisie par un comité national, piloté par les ministres Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset, et composé de dix autres personnalités. L'entreprise, créée en 1945, produit des objets en verre trempé. Actuellement, 350 références et six teintes différentes de gobelets, mais aussi de saladiers ou encore d'accessoires de table existent. Tous les objets sont fabriqués par les 250 salariés à l'usine de la Chapelle-Saint-Mesmin et exportés dans une centaine de pays, y compris en Asie ou au Moyen-Orient. L'entreprise a été reprise il y a quelques mois par la maison-mère de Pyrex (la célèbre marque américaine de produits en verre thermostable), International Cookware Holding, contrôlée par le fonds d'investissement Kartesia.

Si vous souhaitez assister à cette Grande Exposition du Fabriqué en France, il faut s'inscrire sur le site : les places sont limitées.