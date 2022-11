Dans le Loiret, la facture continue de s'alourdir pour faire construire sa maison

Jean-Luc vient de lancer la construction d'un pavillon près d'Orléans. Cet habitué de la construction voit sa facture s'alourdir de 20 % à cause des pénuries de matériaux et de main d'œuvre depuis plus d'un an. La situation est dramatique reconnaissent les constructeurs de maisons individuelles.

Jean-Luc Selosse vient de lancer la construction d'un pavillon à Marigny-les-Usages, mais il ne sait pas quand il pourra y habiter. © Radio France - François Breton C'est toujours autant compliqué de faire construire sa maison dans le Loiret ! Depuis la sortie de la crise Covid, les prix des matériaux ne font qu'augmenter, pareil pour la main d'œuvre alors que la demande explose. Désormais, certains matériaux viennent à manquer, ce qui ralentit les chantiers. ⓘ Publicité Ce mercredi matin, Jean-Luc Selosse plonge donc dans l'inconnu. Une mini-pelle s'active sur son terrain, à Marigny-les-Usages, à l'est d'Orléans. Le retraité vient de lancer la construction d'un pavillon de 80 m². Cet habitué des chantiers, c'est sa dixième maison, voit sa facture s'alourdir d'année en année. "Là, en prenant des choses à ma charge, j'en ai pour 225.000 euros", estime Jean-Luc. Un budget en hausse de 20 % par rapport sa précédente construction en 2020. Des retards plus fréquents Ce n'est pas le seul soucis rencontré par Jean-Luc sur ce chantier. "La dalle sera coulée dans quinze jours maximum. Après, ils vont sûrement élever les murs. Ensuite, je ne sais pas. Le chantier risque d'être arrêté", explique-t-il. La faute à la crise énergétique, qui ralentit la production de tuiles. "On ne peut pas provisionner les tuiles, donc on ne peut pas prévoir la charpente", poursuit Jean-Luc. Résultat : "D'entrée, le constructeur nous a annoncé un délai de 14 mois avant la livraison de la maison, mais on est peut-être parti pour deux ans. On ne sait pas !" Une situation dramatique chez les constructeurs de maison Le secteur de la construction de maison individuelle est en crise reconnait Nicolas Carrillon, président du groupe Casa Nova. "Le boulanger peut augmenter le prix du pain si le prix de la farine augmente. Ce n'est pas possible pour le constructeur, s'il a déjà signé un contrat avec le client", explique le chef d'entreprise. Nicolas Carrrillo, président du groupe Casa Nova, construit près de 200 maisons individuelles par an. © Radio France - François Breton Certains se retrouvent donc avec des contrats signés l'an dernier, "des contrats fermes et définitifs" précise le chef d'entreprise, qui ne peuvent tenir compte des dernières augmentations des prix des matériaux. "Ces hausses, depuis juin 2021, elles arrivent tous les trois mois environ, sur tous les matériaux. Pour certains, c'est 5 % environ" estime Nicolas Carrillon. Un constat alarmant qui pousse le chef d'entreprise à affirmer que "certains constructeurs vont déposer le bilan, parce que les marges ne suivent pas". Lui assure avoir les reins solides financièrement et pouvoir encore négocier un peu certaines hausses avec ses fournisseurs.