Dans le Loiret, la poste recrute 70 nouveaux facteurs

La poste livre de moins en moins de lettres et ferme des bureaux mais a besoin de facteurs ! Dans le Loiret, l'entreprise recrute 70 nouveaux CDI... des profils qui devront s'adapter à des missions très variées.

Dans le Loiret, la poste a recruté 60 nouveaux facteurs en 2018 et en cherchent 70 en 2019.

Loiret, France

Les Français envoient de moins en moins de lettres, et pourtant la poste recrute dans le Loiret ! Ça peut sembler étonnant face à la fermeture de nombreux petits bureaux de poste et face à l'augmentation des e-mails et du numérique mais l'entreprise a besoin de 70 facteurs supplémentaires dans le département. Ces nouveaux employés seront répartis dans la vingtaine de centres courriers répartis sur le territoire. C'est dans ces locaux que les salariés trient le courrier avant de partir en tournée.

Une multitude de nouveaux services...

L'an passé dans notre département, soixante facteurs avaient déjà été recrutés pour renforcer un groupe qui emploi 4 500 salariés en Centre Val de Loire. Mais le temps où les facteurs se contentaient d'apporter le courrier semble loin. Aujourd'hui leurs missions sont très diverses. Florence Chareyre est la directrice des ressources humaines de la Poste dans la région : "Il y a la partie courrier, mais il y a désormais aussi la partie service. Par exemple le service "Veiller sur mes parents", des services comme "Recygo" pour recycler le papier des entreprises..." On peut également citer la livraison de médicaments et le ramassage des colis à domicile.

"Les personnes âgées sont souvent seules, heureusement que l'on est là !"

Aujourd'hui la poste distribue moins de lettres qu'avant, mais bien plus de colis : 8% supplémentaires en 2018. Cela s'explique évidemment par le commerce en ligne. Toutes ces nouvelles missions conviennent bien à Kévin Laine, jeune facteur recruté en CDI en mars 2019 : "Les clients, notamment en milieu rural, adorent voir passer le facteur. Donc on passe un peu de temps avec eux. Les personnes âgées sont souvent seules, heureusement que l'on est là !"

Savoir s'adapter

Avant de signer son CDI, Kévin a passé deux ans en CDD dans le groupe, c'est le parcours habituel, qui lui a permis aussi d'apprendre le métier. Pour les salariés plus anciens, des formations sont régulièrement organisées afin qu'ils s'habituent à ces nouvelles missions. L'adaptabilité c'est justement une qualité recherchée par le groupe, détaille Florence Chareyre : "S'adapter, notamment par rapport aux nouveaux services qui évoluent, que des clients peuvent nous demander." Un facteur en début de carrière est rémunéré environ 1300€ par mois.