Dans le Loiret le Ministre des solidarités exprime sa solidarité aux agents de la CAF

Pour son premier déplacement dans une Caisse d'allocations familiales, Jean-Christophe Combe avait choisi le Loiret, ce vendredi. Le nouveau Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, qui est en poste depuis le 4 juillet, a visité les locaux de la CAF située place Saint Charles à Orléans.

Il a rencontré des bénéficiaires des minimas sociaux, échangé avec des agents sur leurs conditions de travail et évoqué la mise en place des réformes à venir.

Un ministre solidaire

Un Ministre détendu et souriant qui rappelle sa feuille de route "très chargée" dit-il dans les mois qui viennent. Jean-Christophe Combe tient à saluer l'engagement des agents, "ils ont particulièrement oeuvré durant ces deux dernières années avec la crise covid pour mettre en place le soutien que le gouvernement a apporté aux ménages les plus modestes. Et ils vont continuer de le faire cet été pour mettre en oeuvre la revalorisation des prestations sociales votée en ce moment dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat" explique le Ministre, et "ils le feront aussi à la rentrée avec l'aide exceptionnelle de solidarité qui touchera 8 millions de foyers notamment pour aider l'accès à l'alimentation des personnes les plus modestes".

Des banderoles destinées au ministre installées dans l'un des couloirs de la CAF - Lydie Lahaix

Le Ministre évoque le projet de solidarité à la source qui sera l'une des principales réformes de son mandat. "C'est la simplification des prestations sociales pour faciliter l'accès aux droits, cela va changer la vie des gens et aider les agents des caisses d'allocations familiales et je l'espère cela va redonner du sens à leur engagement et leur permettre de se concentrer beaucoup plus encore sur l'accompagnement humain qu'ils font déjà chaque jour avec beaucoup de bienveillance".

Des agents motivés mais inquiets

Face à ces encouragements, les agents de la CAF du Loiret évoquent leur quotidien pas toujours simple avec un outil informatique mal adapté qui a pu créeer du stress sans oublier des difficultés de recrutement et l'absence de perspective d'évolution salariale.

Dialogue entre le ministre Jean-Christophe Combe et des agents de la caisse d'allocations familiales - Lydie Lahaix

"Nous avons connu deux années difficiles" explique Fabien de Franco, responsable opérationnel d'une unité de gestion qui traite les dossiers des allocataires, "il y a eu un certain phénomène de lassitude des équipes et une perte de sens car on avait l'impression que nous n'étions plus dans le coeur de notre métier" dit-il. Face à eux, le Ministre écoute et acquiesce. "Leurs revendications salariales sont légitimes au regard de leur engagement et de leur investissement, je les soutiens" dit Jean-Christophe Combe.