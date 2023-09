Dans le Maine-et-Loire, les fortes chaleurs sont salvatrices pour les vignes de l'Anjou

Le gros coup de chaud se poursuit partout en France, au moins jusqu'à ce lundi. Ce sera le cas aussi chez nous, en Mayenne, où les températures seront largement au-dessus des 30 degrés. On souffre dans la rue avec le soleil qui tape très fort, mais dans les vignes, au contraire, ce sont des conditions idéales pour donner une bonne récolte, mais seulement si ces chaleurs sont couplées à beaucoup de pluie. Ça a été le cas cette année, donc la récolte 2022 s'annonce très bonne dans les vignes de l'Anjou, près de chez nous, notamment pour le domaine Laureau à Savennières, à côté d'Angers dans le Maine-et-Loire. Damien Laureau, le responsable, se réjouit d'avoir un temps comme celui-là avant de récolter.

ⓘ Publicité

Sur sa parcelle, Damien Laureau a le sourire et s'attend à une belle récolte. © Radio France - Alexandre Frémont

"Une année fabuleuse"

Ce qu'il voit aux pieds des grappes lui donne le sourire. "Il se trouve qu'on a une année fabuleuse pour avoir une production quantitative de raisins. Après à nous, vignerons, d'être raisonnable et qu'on ait pas une surproduction". Le soleil et les fortes chaleurs ont bien sucré le raisin, la pluie tombée toute l'année, elle, a fait le reste. Un excellent cocktail pour le vigneron. "C'est cette accumulation de pluie durant l'année qui fait que le sol a été gorgé d'eau, la vigne a eu à disposition tout ce dont elle avait besoin", explique Damien Laureau. "De l'eau, des éléments minéraux et donc si elle absorbe tous ces éléments minéraux, le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, elle pousse et elle produit plus de raisins."

30 % de rendement en plus annoncé pour la récolte 2022

Il y aura donc un meilleur rendement, 30 % de plus par rapport à la récolte 2021 estime le propriétaire du domaine. Comme en 2018 et 2020, cette année s'annonce très bonne. "Regardez la pluviométrie pour ces deux années-là, il y a eu de l'eau qui est tombée régulièrement", ajoute Damien Laureau. "Quand on a de l'eau dans le sol et qu'on a des températures élevées, la vigne se comporte très bien, elle pousse, elle croît et ça, c'est génial, c'est la beauté de la nature, il n'y a pas péril en la demeure." Et pour avoir la maturité idéale, les vendanges sont un peu repoussées par rapport à l'année dernière, elles ne commenceront pas avant la fin de la semaine prochaine ou dans deux semaines. Il faudra attendre 2025 pour goûter cette cuvée qui s'annonce exceptionnelle.