Dans le Montargois, 470 personnes testent le "RSA sous condition"

Pôle Emploi va devenir "France Travail" au 1er janvier prochain. Une transformation qui va bien au delà d'un simple changement de nom, puisqu'à terme tous les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) devront obligatoirement s'inscrire à France Travail pour continuer à percevoir ce minimum social ; et ils devront également effectuer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, sous peine de se voir sanctionnés. C'est l'une des mesures phare du projet de loi "pour le plein emploi" examiné depuis lundi à l'Assemblée nationale. Ce RSA sous condition fait l'objet d'une expérimentation dans 18 territoires du pays, dont le bassin d'emploi du Montargois depuis le mois de juin.

37 conseillers pour 470 allocataires

Désormais dans le Montargois, chaque personne qui fait une demande de RSA reçoit un appel d'un conseiller Pôle Emploi ou du Département : quelques questions qui débouchent ensuite sur un entretien pour établir le profil du demandeur et finaliser son inscription à Pôle Emploi. Si la personne est rapidement employable, elle est alors orientée vers des formations professionnelles, des ateliers ou des immersions dans les entreprises locales. Cela peut aussi prendre la forme d'une aide pour passer le permis de conduire. Mais quelle que soit l'activité retenue, elle n'est pas optionnelle : il faut y consacrer à minima quelques heures par semaine pour continuer à percevoir le RSA.

Cette expérimentation concerne à ce jour 470 allocataires - soit 10% des bénéficiaires du RSA dans le Montargois. Une proportion qui va augmenter dans les prochains mois, l'idée est d'élargir le dispositif à un public plus en difficulté, quitte à mettre en place un réel accompagnement social, avant, éventuellement, de parler emploi. L'objectif est ainsi d'atteindre rapidement 2 700 personnes concernées. Pour l'heure, 37 conseillers de Pôle Emploi ou du Département participent à cette expérimentation qui bénéficie d'un financement de 960 000 euros, porté par l'Etat.

La crainte d'ébranler la relation de confiance

Il est bien sûr trop tôt pour tirer un bilan, mais certains agents de Pôle Emploi voient cette transformation d'un très mauvais œil - un mouvement de grève était d'ailleurs organisé mardi dernier à l'appel de Sud Solidaires et de la CGT. "On va passer du métier de conseiller à l'emploi à celui de contrôleur à l'emploi, proteste Rim Chouchane, conseillère Pôle Emploi à Saint-Jean-de-Braye et membre du syndicat Sud. Or mon rôle, c'est d'accompagner un parcours professionnel, de conseiller, d'orienter, peut-être de responsabiliser, mais certainement pas de forcer à accepter n'importe quoi et de sanctionner : comment peut-on instaurer une relation de confiance sur une telle base ?" A l'Assemblée nationale l'examen du texte doit se poursuivre cette semaine, et sans doute la semaine prochaine.