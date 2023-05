Dans le Morbihan, la saison s'annonce belle pour les gîtes de France

En pleine Semaine du Golfe du Morbihan, les Gîtes de France tenaient leur congrès annuel dans le département breton. A quelques semaines des vacances d'été, quel est leur état de santé? Réponses avec Yves Jéhanno, le directeur des Gîtes de France dans le Morbihan.

France Bleu Armorique : Alors, avant de parler de l'été, parlons déjà peut être du pont de l'Ascension qui commence et de celui de Pentecôte la semaine d'après. Comment ça s'annonce du côté des Gîtes de France pour le Morbihan? Il y a beaucoup de réservations?

Yves Jéhanno : C'est vrai que la Semaine du Golfe joue énormément et on a la sur cette semaine, on a plus 67 % de contrats par rapport à l'année dernière. Oui, donc c'est très bon pour nous.

Et la saison commence là, ou elle a commencé déjà aux vacances de printemps?

Non, elle a déjà commencé depuis les vacances de Pâques. Et c'est en augmentation. En 2022 déjà l'année avait été très bonne, la meilleure depuis le Covid. Et là pour 2023 on est en avance de 9 % par rapport aux contrats qu'on a pu faire l'année dernière à la même époque.

Il y a 1700 gîtes de France dans le Morbihan pour 1300 propriétaires. De quel type de gîte on parle? Est ce qu'il y a une typologie en Bretagne et particulièrement dans le Morbihan?

Nous avons donc des gîtes, des chambres d'hôtes, des formules insolites, des cabanes dans les arbres, des hébergements flottants. On a aussi également des gîtes de groupe et puis des campings. On a quand même une multitude d'hébergements.

Et comment se positionnent les Gîtes de France par rapport aux locations Airbnb par exemple?

C'est vrai que depuis quelques années, Airbnb vient en concurrence directe des Gîtes de France. Mais voilà, on est une marque qui existe depuis plus de 60 ans, donc on est toujours là, présent sur le secteur. Ça marche bien depuis le Covid. On avait mis en place des protocoles sanitaires pour pouvoir rassurer les clients et on a cherché et trouvé de nouveaux clients, dont certains qui étaient sur Airbnb et qui maintenant viennent dans des Gîtes de France.

En terme de prix pour faire une comparaison avec Airbnb. Où se situent les Gîtes de France?

Nous sommes un peu êtres inférieurs car c'est vrai qu'on a une commission nettement plus basse que sur d'autres plateformes, que ce soit Airbnb, Booking ou autre. Mais grosso modo, ça dépend des hébergements, s'ils sont situés plutôt sur le littoral, plutôt à l'intérieur du département. Donc les prix varient

Comment on obtient ce label des Gîtes de France?

Alors on a une équipe sur place. Dans le Morbihan par exemple, on est basé à Auray. Nous sommes dix salariés et il y a des personnes qui vont visiter les hébergements quand les propriétaires nous appellent. On a une grille de critères au niveau national et en fonction de ces grilles, on leur donne un nombre d'épis. Après tous les cinq ans, il y a un contrôle pour être sûr que les hébergements correspondent bien aux critères demandés par la fédération.

Qu'en est il des réservations pour l'été 2023?

Pour l'été 2023, on est heureux. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comparer de date à date parce que c'est vrai que l'année dernière, en termes de contrats, on est à peu près à 7000 contrats. Là, à la date d'aujourd'hui à peu près à 6000 contrats pour la période de l'été, du 2 juillet au 26 août. Avec à peu près 87 % de clientèle française contre 13 % d'étrangers donc. Et chose qu'on n'avait pas vue l'année dernière, c'est que les clients réservent de plus en plus tôt. On génère en moyenne les réservations 180 jours avant.