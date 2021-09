Dans le Morbihan, une cagnotte pour soutenir les assistantes de vie

"J'ai eu la chance de découvrir les domiciles partagés, et quand je dis la chance, je mesure bien mes mots", sourit Daniel Pannier. En juin dernier, le retraité a lancé une cagnotte en ligne à destination des assistantes de vie qui travaillent dans les 46 domiciles partagés du Morbihan.

"Elle a retrouvé le sourire"

Il y a encore un peu plus d'un an, Daniel Pannier ne connaissait même pas l'existence des domiciles partagés. C'est lorsqu'il a constaté que son épouse Carole, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, ne pouvait plus vivre chez eux, qu'il a découvert le concept. Une maison, où vivent une dizaine de personnes âgées dépendantes en colocation. "C'est comme à la maison, dans le jardin il y a des belles fleurs, un poulailler... C'est une ambiance vraiment familiale et de l'attention sur mesure", indique Daniel. Et depuis l'arrivée de Carole, "elle a complètement changé. Elle a retrouvé le sourire".

Si Carole est aujourd'hui plus apaisée, c'est surtout grâce aux assistantes de vie, qui l'accompagnent au quotidien. Elles sont sept à se relayer, dans ce domicile partagé de Plumelin, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, pour préparer les repas, faire les lessives, le ménage, et accompagner les résidents "en fonction de leurs petites habitudes", indique Emilie, l'une des assistantes. Elles sont 450 à travers le département, et c'est elles que Daniel a voulu remercier à travers ce geste. "Je crois que leur métier n'est pas assez reconnu et il est mal payé. Elles sont souvent les oubliées de ce système de soins. Et elles sont drôlement importantes", souligne le retraité.

4300 euros récoltés

Daniel s'était au départ fixé un objectif de 3000 euros. Celui-ci a été atteint en l'espace d'un mois. Aujourd'hui, la cagnotte est close, et 4300 euros ont été récoltés. "Lorsque j'ai appris ce que faisait Daniel, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment touché. Ce n'est pas le lot, mais le geste, le fait de faire quelque chose pour nous", sourit Emilie.

Grâce à ces dons, l'une des 100 assistantes de vie inscrites à la tombola recevra le lot initialement prévu : 3000 euros pour refaire une pièce de sa maison. Avec les 1300 euros restants, Daniel veut offrir à 8 autres AVS une journée en thalasso à Carnac. Le tirage au sort aura lieu le 9 septembre prochain, et c'est sa femme Carole qui piochera les noms sélectionnés.