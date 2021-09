Dans le Morbihan, on veut faire taire le coq Marcel

Il n'est là que depuis six mois, mais le coq Marcel fait beaucoup parler de lui. À Étel dans le Morbihan, l'animal est au coeur d'une querelle de voisinage, en raison de son chant !

Corbeau et courrier de la mairie

"Ce matin, il a chanté vers 7h30. Comme tous les coqs. C'est un coq normal !", s'indigne Pierre Bellaigue, l'heureux propriétaire de Marcel. Chaque année, le retraité achète un coq, le fait grandir quelques temps, avant de le cuisiner en coq au vin au mois de septembre. Mais cette fois-ci, il va falloir attendre : on en veut à Marcel, et Pierre Bellaigue aimerait comprendre pourquoi.

Le 18 août dernier, Pierre et sa femme Claudine ont reçu un courrier de la municipalité d'Étel, leur demandant de mettre fin aux nuisances sonores causées par le chant du coq. Des voisins se sont plaints auprès de la police municipale. "Déjà l'année dernière, j'avais reçu une lettre anonyme d'un corbeau pour un autre coq. J'avais laissé passer, et maintenant ça. C'est certainement la même personne", soupire Pierre Bellaigue.

"S'il faut aller au tribunal, j'irai"

"Ils me demandent de mettre fin aux bruits de ce coq. Ça veut dire qu'il faut que je guillotine la pauvre bête. Ils me menacent même d'une contravention allant jusqu'à 450 euros d'amende", ajoute Pierre. S'il prend la chose avec beaucoup d'humour et de légèreté, le propriétaire n'en reste pas moins contrarié. "C'est si facile d'aller voir son voisin et de discuter ! Mais non, on ne discute pas, on porte plainte. C'est malheureux", regrette-t-il.

Grâce à cette histoire, Marcel vivra encore quelques mois. © Radio France - Jeanne de Butler

Si son coq aurait du finir dans une cocotte en septembre, Pierre lui accorde un sursis de quelques mois. "Si on veut jouer, on va jouer. S'il faut payer l'amende, je la paierai, s'il faut aller au tribunal, j'irai. Comme pour Maurice", indique le retraité. En 2019, le coq de l'île d'Oléron, lui aussi au cœur d'un conflit de voisinage, était devenu un symbole de la ruralité.

Le chant du coq protégé

Pour sa défense, Pierre invoque également une loi sur le "patrimoine sensoriel" des campagnes françaises, promulguée en janvier dernier. Au nom du vivre ensemble dans les territoires ruraux, elle protège le chant du coq, au même titre que celui des cigales ou l'odeur du fumier.

Le propriétaire a également déposé des "bons de soutien à Marcel" dans les boîtes aux lettres des environs. Il promet à chaque défenseur du gallinacé un œuf, ainsi qu'une assiette du coq au vin en décembre prochain, en souvenir du coq Marcel.