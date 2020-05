Dans le nord de l'Yonne, les gîtes assaillis de réservations pour l'Ascension

C’est le début du long week-end de l’ascension. Il va faire beau et on sort de deux mois de confinement. Des conditions qui ont provoqué une forte de demande de location de gîtes et chambres d'hôtes, concentrée sur le nord de l’Yonne, dans la zone limite des cent kilomètres de Paris.

Certains propriétaires ont reçu plusieurs dizaines d’appels pour des demandes de réservation. C'est le cas de Florence Pouteau qui tient la Ferme de Flo à Evry, un gîte, cinq chambres d’hôtes et trois cents animaux de ferme à montrer aux visiteurs : "on le sentait à la voix des gens, ils ont besoin d'air. On me disait - oh _une ferme, à une heure de Paris_, c'est vous les plus près, il faut nous prendre."

Les Parisiens s'invitent dans le nord de l'Yonne pour l'Ascension - Reportage de Renaud Candelier Copier

Des réservations qui redonnent le sourire aux propriétaires

Autant d'appels qui redonnent le sourire après deux mois sans activité : "ça nous a donné un coup de baume au cœur parce qu'on s'est dit - on va y arriver, ça y est, c'est reparti !"

Une priorité, conserver la distanciation entre les hôtes

Pourtant cette propriétaire a hésité à rouvrir sa ferme à des hôtes, à cause des mesures sanitaires à mettre en place : "au niveau des chambres d'hôtes, je n'ai pas tout loué parce que je ne veux pas de promiscuité entre les gens. Pour les petits déjeuner, je vais gérer parce qu'on débute. _Ce sera chacun leur tour_."

"Il faut dire aux Parisiens, venez chez nous, nous ne sommes pas loin et prêts à vous accueillir" - Noëlle Rauscent, sénatrice LREM de l'Yonne Copier

Des solutions à inventer, en l'absence des restaurants

Dans le nord de l’Yonne, beaucoup de gîtes et chambres d’hôtes affichent complet pour ce week-end. Avec une limite, les restaurants, eux, sont fermés. Voici les solutions qu’a trouvé Bruno pour ses hôtes. Il est propriétaire du domaine La Pastorale à Vinneuf : "nous leur proposons de bénéficier d'un barbecue que nous avons dans le jardin, nous avons deux ou trois terrasse pour nos hôtes qui peuvent manger en famille chacun de leur côté, et par ailleurs nous avons des pizzas à emporter que nous pouvons commander et qui nous sont livrées à la maison." Des repas certainement moins importants pour une fois que le paysage et l’air de la campagne.

Le nord de l'Yonne, une exception dans le département

En revanche, en dehors du Sénonais pas d’affluence des réservations. Gites de France comptent seulement une dizaine de locations dans l’Yonne, contre plus de cent habituellement pour le week-end de l’ascension.