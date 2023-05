Dans le nord Haute-Vienne, feu vert pour la reprise de F2J Stamping

Après trois suspensions, le Comité Social d'Entreprise de F2J Stamping a finalement donné un avis favorable de vente de l'usine de Bessines-sur-Gartempe ce mercredi. Une vente à l'entreprise d'emboutissage Jelza dont la maison mère se situe à Saint-Florent-du-Cher.

Pour les syndicats, les conditions sont réunies avec le maintien de tous les emplois sur le site, 1.000 euros de prime aux 90 salariés, et même quelques embauches à venir selon le délégué Force Ouvrière.

"On est content de tourner la page de F2J" Bruno Grimaux - FO

Bruno Grimaux satisfait des conditions de rachat. "Au 22 mars, on partait avec zéro de prime, on était venu à une boite de 30 personnes et on avait le meilleur travail de Bessines qui restait chez F2J", rappelle le syndicaliste. Rassuré pour l'avenir, "des départs à la retraite seront remplacés dont on va rester sur une base de 90 et avec les recrutements ça va peut-être monter un peu. On a besoin de soudeurs et puis l'entreprise va nous apporter du travail dans l'emboutissage ce qui nous manque aujourd'hui. On est content de tourner la page de F2J".

Selon Bruno Grimaux, la vente doit être finalisée à la fin mai ou au plus tard avant le début des vacances d'été. De son côté, le repreneur n'a pas donné suite pour l'instant à nos sollicitations.