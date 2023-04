Dans le nord Haute-Vienne un café-restaurant rouvre 6 ans après la fermeture du dernier commerce

L'attente a été longue pour Philippe Guibert, le maire de Dompierre-les-Eglises. Après la fermeture du dernier commerce sur sa commune le 1er janvier 2017, il a bataillé pour en rouvrir un autre. Mais pas évident. C'est en se souvenant d'un article de presse qu'il a eu l'idée de faire appel au programme national 1.000 Cafés .

Aujourd'hui, l'élu ne regrette pas son choix, même s'il avoue avoir acheté la vieille grange avant de savoir si un commerce allait pouvoir s'installer et la licence IV. Le lieu est désormais en activité depuis le 3 février dernier. Son installation aura coûté environ 450.000 euros, financés en grande partie par l'Etat, la Région, le Département, La Poste, et des aides européennes.

Un commerce multi-services

"Les Saveurs de Dompierre" permettent aux 630 habitants de cette commune du nord Haute-Vienne et des alentours d'avoir un commerce multi-services à proximité : café, restaurant il fait aussi épicerie, point Poste, relais colis, dépôt de pain et même... bibliothèque.

Il est le 1er établissement 1.000 Cafés en Haute-Vienne. Yann et Stéphanie Crosnier, un couple de quadragénaires originaire de la région lyonnaise, ont tout plaqué pour venir en Limousin : "On connaissait déjà la région, j'ai mon oncle qui est à Saint-Georges-les-Landes. Ça fait entre 5 et 7 ans qu'on venait passer nos vacances ici et on savait qu'on arriverait dans cette région. On ne savait pas quand, on ne savait pas comment, mais on savait qu'on allait y arriver."

"Ça fait de l'activité dans la commune" - Andrée, une habitante

En voyant une annonce de gérance sur 1.000 Cafés, ils décident de postuler et de venir s'installer en Limousin. Yann travaillait déjà depuis de nombreuses années dans la restauration. Le changement est un peu plus radical pour Stéphanie, formatrice et coordinatrice pédagogique dans un organisme de formation, mais habituée aux relations humaines.

Le coin épicerie des "Saveurs de Dompierre" à Dompierre-les-Eglises © Radio France - Valérie Mosnier

Inauguré officiellement ce vendredi, l'établissement est devenu en quelques mois incontournable pour les Dompierrois comme Josette : "Je viens tous les jours chercher mon pain et je suis présidente de l'association du 3e âge, tous les mercredis on se réunit ici, on fait des jeux, on mange des gâteaux, on boit un coup. On passe un bon moment."

Andrée attend sa fille pour aller y manger, mais elle se souvient d'un Dompierre-les-Eglises avec de multiples commerces, alors cette ouverture elle trouve ça "très bien parce que ça fait de l'activité dans la commune".

La partie Poste et envoi des colis aux "Saveurs de Dompierre" à Dompierre-les-Eglises © Radio France - Valérie Mosnier

Installé dans une ancienne grange, le commerce est ouvert du mardi au dimanche. "On discute un peu, ils sont tellement gentils, avenants... Je les aime beaucoup" rajoute Josette. Le sourire jusqu'aux oreilles, Yann et Stéphanie ne se voient pourtant pas comme des "sauveurs" : "Non, ils sont juste contents qu'on soit là et contents de ce qu'on propose. Ils nous donnent plein d'idées pour des animations."

Une formation d'une semaine

Avant d'être lâchés dans le grand bain, le couple a bénéficié d'une formation proposée par l'association 1.000 Cafés. Car si Yann sait gérer une cuisine, il faut jongler avec le bar, les colis, les lettres ou encore les livres. "En plus de ça on fait une immersion dans un 1.000 Cafés qui avait déjà ouvert, pour voir ce que ça donne d'être dans un multi-services", explique Yann.

Les gérants des "Saveurs de Dompierre" à Dompierre-les-Eglises toujours preneurs de bonnes idées pour les futures animations © Radio France - Valérie Mosnier

Le restaurant des "Saveurs de Dompierre" à Dompierre-les-Eglises se trouve dans la partie habitation de l'ancienne ferme © Radio France - Valérie Mosnier

Le maire de Dompierre, Philippe Guibert est aujourd'hui un homme "heureux" parce que "ça prend une tournure de tiers lieu, mais c'est mieux parce qu'en plus il y a le bar et le restaurant. De temps en temps il y a des cours de peinture, un jour on fera des cours d'informatique, un autre jour de la couture. Ça met de la vie!"

Le multi-services de Dompierre-les-Eglises fait aussi bibliothèque © Radio France - Valérie Mosnier

Une salle de jeu est en cours d'aménagement © Radio France - Valérie Mosnier

C'est exactement le but recherché par 1.000 Cafés explique Jean-Marc Borello, le président du directoire du groupe SOS, qui porte ce programme : "Faire vivre des villages qui n'avaient plus de lieu de convivialité, de rencontres, de lieu dans lequel on peut se restaurer ou encore prendre un café et rencontrer les autres habitants du village."

"La seule obligation c'est que le café survive" - Jean-Marc Borello

Pour que ça dure, les gérants ne sont pas seuls. Jean-Marc Borello détaille le dispositif : "Les cafés restent gérés par le groupe SOS et nous garantissons le revenu au gérant, pour éviter qu'il ne prenne le risque entrepreneurial. Nous participons aussi à la mise en place, y compris financières, des débuts. Les besoins de trésorerie sont pris en charge par le groupe SOS en espérant que l'équilibre économique se fera. De toute façon, le groupe étant une organisation à but non lucratif, car groupe associatif, l'essentiel est que l'ensemble des cafés soit équilibré. Si quelques uns gagnent un peu plus, ça permettra de financer ceux qui gagnent un peu moins. On se donne la possibilité de faire évoluer le modèle en fonction des souhaits des gérants. La seule obligation c'est que le café survive."

Suite à l'appel à manifestation d'intérêt, 1.400 mairies ont candidaté pour la réouverture ou le maintien de leur café, précise encore Jean-Marc Borello : "26.000 villages ont perdu leur café dans les 30 dernières années"

200 cafés à travers la France dont 2 en Limousin

L'objectif de l'association est de rouvrir 1.000 cafés à travers la France. 200 sont aujourd'hui en activité, dont 2 en Limousin : "Les Saveurs de Dompierre" et "L'Auberge de Saint-Solve" en Corrèze depuis janvier 2022. Deux autres commerces devraient ouvrir prochainement à Saint-Bonnet-la-Rivière en Corrèze et à Glanges dans le Sud Haute-Vienne.