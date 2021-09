Dans le Nord-Mayenne, un restaurant abandonné depuis 12 ans a trouvé sa nouvelle propriétaire

Le restaurant du village de Couptrain dans le Nord Mayenne vient de rouvrir, grâce à Mallory Desanglois. Depuis début septembre, elle propose des crêpes et des hamburgers maison, faits avec des produits locaux et de saison. C'est le deuxième commerce du village de 137 habitants après le pub voisin, et c'est une bonne nouvelle.

Le premier samedi, j'ai même dû refuser du monde !

"On m'a dit que j'étais un petit peu folle", se souvient Mallory Desanglois, à son arrivée à Couptrain. Mais l'ancienne boulangère a persévéré. "Je me suis dit que dans la vie, qui ne tente rien n'a rien et que maintenant, il fallait réaliser ses rêves."

Mallory aimerait même embaucher deux personnes en salle et un commis en cuisine pour l'aider le week-end. © Radio France - Selma Riche

Deux semaines seulement après son ouverture, Au fourneau de Mallory affiche déjà complet, surtout le week-end. "Le premier samedi, j'ai même dû refuser du monde !" Le restaurant a une trentaine de couverts à l'intérieur et une petite terrasse. Alors Mallory cherche à embaucher pour les week-end : deux personnes en salle et un commis en cuisine.

C'est un pari réussi pour la propriétaire qui veut dynamiser son nouveau village. "Ça faisait 12 ans que le restaurant était fermé alors les habitants me disent qu'ils sont trop contents."

La salle compte une trentaine de couverts. © Radio France - Selma Riche

Le restaurant Au Fourneau de Mallory est ouvert du mardi au jeudi de 7h à 14h et de 18h à 22h, vendredi et samedi de 7h à 14h et de 18h à 23h et le dimanche de 7h à 14h. Réservations au 07 71 11 51 29.