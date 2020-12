Dans le Pas-de-Calais, les hôtels et chambres d'hôtes attendent le retour des clients

Certains onf fait le choix de rester ouverts pendant cette période de confinement, mais les hôtels et chambres d'hôtes sont quasiment déserts. Dans le Pas-de-Calais où la clientèle britannique, notamment, est importante, le temps presse et certains établissements sont en grande difficulté.

Les bars et restaurants sont toujours dans l'attente, dans l'espoir d'une réouverture le 20 janvier. Les hôteliers, eux aussi, n'ont aucune visibilité sur une prochaine reprise et ils se sentent un peu les oubliés du gouvernement, qui leur a laissé le choix durant ce second confinement: fermer ou rester ouverts.

Ceux qui ont décidé de continuer à travailler le font le plus souvent à perte, pour les rares clients qu'ils accueillent. Certains sont en grande difficulté, comme la Chartreuse du Val Saint-Esprit à Gosnay, près de Béthune. Le domaine, créé en 1986, comprend aujourd'hui trois restaurants, un centre d'affaires avec une immense salle de réunion et deux hôtels. Il n'accueille plus ni séminaire ni mariage depuis le mois de mars dernier. Seul l'un des deux hôtels est resté ouvert, et 3 à 5 chambres (sur 93 au total) sont occupées quotidiennement.

Il n'y a rien, personne, rien à faire.

Le propriétaire et fondateur des lieux, Jean Constant, continue d'accueillir les quelques clients qui ont besoin d'être hébergés pour leur travail. "On ne peut pas les mettre dehors. On reste ouverts mais on perd de l'argent." Sa propriété de 6 hectares est déserte. Il n'a gardé que quelques uns des 75 salariés. "Il n'y a rien, personne, rien à faire." A la réception, Myriam, qui répond aux quelques appels, confirme. "En 20 ans de maison, je n'ai jamais connu une saison aussi triste. Vivement les jours meilleurs."

Les factures continuent de tomber

L'établissement accuse une perte de 3 millions de chiffre d'affaires et continue de faire face aux dépenses. "Les clients ne sont plus là, mais les factures, si. L'électricité, l'eau... Il faut bien continuer à chauffer pour entretenir le bâtiment. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une facture d'eau de 15.000 euros. Cela ne correspond pas à notre consommation, pourtant, je n'ai pas pu obtenir d'étalement de paiement."

Le domaine n'accueille plus ni mariages ni séminaires depuis 10 mois © Radio France - Sophie Morlans

L'hôtelier a contracté un PGE, un prêt garanti par l'Etat d'un million 200.000 euros, mais c'est pour lui un cadeau empoisonné car les comptes ne vont pas se redresser rapidement.

Fin janvier il sera trop tard

Il attend donc impatiemment le retour des clients, qui se manifestent pour certains. "Nous venons même de refuser une demande pour un réveillon du Nouvel An pour 200 personnes!" s'amuse-t-il. "Nous commençons à avoir des demandes pour des mariages en 2021. Il est temps car au delà de fin janvier, il sera trop tard. Mes comptes ne tiendront pas. "

A 74 ans, Jean Constant envisageait il y a quelques mois encore de prendre sa retraite et passer la main. Mais aujourd'hui, il s'inquiète surtout pour l'avenir du domaine qu'il a créé car il sait qu'il aura des difficultés à trouver un successeur. "C'est mon bébé. Je ne voudrais pas que ces années de travail n'aient servi à rien."

A Arras, les chambres d'hôte désertées, alors que le tourisme de mémoire est à l'arrêt

A Arras, Jean-François Schramme compte lui aussi de rares clients dans sa maison d'hôtes, l'Hôtel Particulier. "Toute l'année, nous avons d'habitude des néo-zélandais, des australiens, des britanniques. Désormais, nous avons quelques professionnels de passage qui ont besoin d'être hébergés."

A Arras, l'Hôtel Particulier accueille habituellement des touristes australiens ou britanniques sur les traces des soldats de la Première Guerre Mondiale © Radio France - Sophie Morlans

Pour autant, celui qui a changé de vie après avoir eu un coup de foudre pour la bâtisse, ancienne école d'infirmières de la Croix Rouge, refuse d'être alarmiste. "Certes, je ne touche plus de salaire, mais nous recevons des aides. Nous sommes soutenus."

Dans une ville où de nombreuses structures vivent du tourisme de mémoire, on attend impatiemment le retour des clients étrangers. "Certains appellent, timidement, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles", raconte Jean-François Schramme. "Il va de toute façon falloir être patients. Car leur retour n'est pas pour tout de suite."

Le coup de pouce de Pas-de-Calais Tourisme

C'est une façon d'attirer de nouveaux touristes, ceux qui viennent de notre région : pour soutenir les professionnels, Pas-de-Calais tourisme propose un calendrier de l'Avent virtuel, tout ce mois de décembre . La structure fait gagner chaque mardi sur les réseaux sociaux un séjour et un repas qui ont été achetés à l'avance.