Dans le pays de Brest, l'aide alimentaire doit trouver de nouveaux débouchés

C'est un effet pervers de la loi anti-gaspillage entrée en vigueur en 2016. Des tonnes de denrées périssables autrefois cédées aux associations de solidarité sont désormais vendues à des structures spécialisées (Nous anti-gaspi, Too Good to go, etc...) et échappent ainsi à l'aide alimentaire.

La lutte contre le gaspillage se fait au détriment des associations d'aide alimentaire

ECOUTEZ Pierre Buzaré, responsable de l'antenne de Brest de la Banque alimentaire Copier

A Brest, en 5 ans, les Restos du Cœur de Brest sont passés de 4 tonnes à 1,5 tonne de marchandises collectées par semaine. Le constat est similaire à la Banque alimentaire : "on estime à peu près à 50 à 60% de baisse de la ramasse sur ces dernières années, et malheureusement ça continue", indique Pierre Buzaré, le responsable de l'antenne brestoise. Une chute en volume, mais aussi en qualité avec des produits frais aux dates de plus en plus courtes. Pour Marion Maury, adjointe au maire de Brest en charge de l'action sociale et vice-présidente du CCAS, "tous les acteurs n'ont pas conscience de cette tension entre ces pratiques vertueuses d'anti-gaspillage et les conséquences que ça peut avoir sur l'aide alimentaire".

Un questionnaire sera envoyé aux agriculteurs

Pour tenter de trouver de nouveaux débouchés, le CCAS s'est rapproché de l'association SOLAAL Bretagne (Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires) pour lancer "une étude de gisement pour le don et le glanage solidaire" auprès du monde agricole. Les 2.500 exploitants du pays de Brest vont recevoir un questionnaire. Des coopératives, grossistes et industriels seront aussi sollicités. Les résultats sont attendus pour la fin mars 2022.

"L'idée est de repérer les agriculteurs qui auraient envie de donner et d'essayer de quantifier ces dons pour garantir aux associations agréées un volume régulier de produits" explique Benoît Ribardière, coordinateur régional de SOLAAL. Une perspective que soutient la vice-présidente du CCAS : "je pense que beaucoup d'agriculteurs ont envie de participer à cette démarche solidaire et ne connaissent pas forcément les projets que l'on pourrait créer ensemble."

10.000 bénéficiaires de l'aide alimentaire à Brest

Cette étude sera complétée par plusieurs actions financées par le plan de relance, par la ville de Brest et Brest Métropole, notamment pour favoriser la transformation de produits frais en conserve ou surgelé (soupe de potimarron, sauce tomate...), ou la production directe de fruits et légumes locaux destinés à être donnés aux associations. Les besoins sont importants : à Brest, 10.000 personnes bénéficient régulièrement ou ponctuellement de l'aide alimentaire.