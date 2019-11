Dans le Pithiverais, un élan de solidarité pour une famille victime d'un incendie

Neuville-aux-Bois, France

Il ne leur reste rien. Pas d'habits, ni de meubles, de linge, de vaisselle ou d'électroménager : après l'incendie de leur maison à Escrennes dans la nuit de dimanche à lundi, Romain et Audrey Boullinier et leurs deux garçons de 8 et 10 ans se retrouvent sans rien. Alors que le père et ses deux fils vont bientôt être relogés, la mère de famille, gravement brûlée, est elle encore hospitalisée à Orléans.

Il y a des messages de Perpignan, de Vendôme..."

Pour aider cette famille dans le besoin et sans même les connaître, un gérant d'agence immobilière à Neuville-aux-Bois a décidé de lancer un appel aux dons sur le réseau social Facebook ce mardi soir. Cette publication a depuis été partagée plus de 1 000 fois et Ludovic Javoy, le gérant, croule sous les messages : "Il y a des gens de Perpignan, de Vendôme, d'Orléans ou de Malesherbes, de partout en France, ça fait chaud au cœur une telle solidarité."

Gérant d'agences immobilières, Ludovic Javoy est l'auteur de l'appel aux dons. © Radio France - Théophile Vareille

C'est donc sans connaître les Boullinier que Ludovic Javoy a décidé de se mobiliser : "J'étais chez moi mardi soir, dans mon canapé devant la télé, et je me suis dit en pensant à cette nouvelle qu'il fallait faire quelques chose pour cette famille, créer une chaîne de solidarité, pour leur permettre de reprendre un quotidien plus normal."

Deux familles sinistrées

"Je suis très touché", témoigne le père de famille Romain Boullinier, "voir un tel élan de la part de gens inconnus, ça fait chaud au cœur car on a besoin de tout, nous et nos voisins." Car les voisins des Boullinier, un jeune couple et leur petite fille, sont eux aussi sinistrés : leur toit a brûlé et leur intérieur a été complètement inondé. L'appel aux donc va donc profiter à ces deux familles et les éventuels surplus seront reversés à des associations caritatives, précise Ludovic Javoy.

Il est possible, pour faire un don, de venir livrer habits, linge, petit électroménager ou autres directement aux agences Guy Hoquet de Neuville-aux-Bois et de Boigny-sur-Bionne.