Dans le Poitou, la grève du 12 septembre entraîne des perturbations dans les bus, sur le rail et dans les écoles

On ne sait pas encore dans quelle mesure la grève du 12 septembre 2017 contre la réforme du code du travail par ordonnances sera suivie dans le Poitou, mais on peut d'ores et déjà donner quelques informations sur les perturbations à venir dans les bus, trains et écoles.

Dans les transports en commun

A Poitiers, le trafic devrait être en partie impacté. A l'heure qu'il est la direction de Vitalis table sur 30% de chauffeurs grévistes dans les bus. Mais sur son site internet, la régie de transports publics de Poitiers rassure d'ores et déjà les parents d'élèves : toutes les lignes scolaires (les lignes 20 à 29) circuleront normalement.

A Niort, peu de grévistes a priori dans les effectifs du TANlib, transports de l'agglomération niortaise en libre accès : moins de 5% d'après les estimations, donc si déviation et retard il y a, ce sera dû aux itinéraires des manifestations. Tout le trafic en temps réel, à suivre à la radio ou sur internet.

Sur le rail

Sur le rail, pas de souci en perspective pour les TGV Paris-Bordeaux : le trafic sera normal d'après la SNCF.

En revanche, certains TER Poitou-Charentes seront supprimés : seulement 63% du trafic TER sera maintenu. Quant aux Intercités Bordeaux-La Rochelle-Nantes : comptez seulement 3 trains sur 8.

A la SNCF, les perturbations dureront du lundi 11 septembre 2017 - 20h au mercredi 13 septembre 2017 - 8h.

Scolaire et périscolaire

Dans les écoles, où les professeurs sont tenus de prévenir 48h à l'avance de leur intention de suivre le mouvement ou pas, le rectorat n'avait reçu aucune intention déclarée à la mi-journée ce lundi. Dans le second degré, il faudra attendre le jour-J pour connaître les premières estimations du nombre de grévistes.

En tout état de cause, un service d'accueil minimum est prévu dans les écoles pour les élèves qui ont des professeurs grévistes.

Pour ce qui du périscolaire, certains établissements n'assureront pas le service de cantine ou de garderie. Par endroit, les pique-niques seront autorisés. Mais pas partout.

A Niort, un service d'accueil minimum est mis en place de 8h30 à 16h aux Brizeaux. Les écoliers niortais devront prévoir un pique-nique à Louis Pasteur (maternelle), Jules Ferry (Maternelle), et Jean Mermoz (Elementaire). Pas de cantine, et pas de pique-nique à A. d'Aubigné (Maternelle et élementaire) et J. Jaurès (Maternelle et élementaire). Pas de garderie à A. d'Aubigné (Elementaire). Accueil périscolaire à confirmer à G. Sand (Elémentaire)

A Poitiers, en raison de la grève de certains agents de salle et de restauration, les élèves devront amener leur pique-nique à :

Andersen (Maternelle et élementaire)

Coligny (Elementaire)

Condorcet (Maternelle et élementaire)

P. Blet (Maternelle et élementaire)

A. Bouloux (Maternelle)

La Licorne (Elémentaire)

Les cortèges dans le Poitou

En France, la CGT recense 4000 appels à la grève et 180 manifestations, dont celle de Poitiers à 15h place du Général Leclerc et celle prévue à 10h devant le kiosque de Chatellerault. Ainsi qu'à 14h à Niort Place de la Brèche. Il y aura aussi des manifestations à Thouars à 10h30, Place Flandres Dunkerque et à Bressuire à 18h devant la sous-préfecture.