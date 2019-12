Dans le Poitou, les actions contre la réforme des retraites en cours ce vendredi se poursuivent ce week-end

Catherine Giraud, secrétaire générale de la CGT de la Vienne déclare sur France Bleu Poitou ce vendredi matin que les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent dans la Vienne ce week-end et les jours suivants. SNCF, bus, péages, cela concerne différents secteurs.

Poitiers, France

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce vendredi et continuera tout ce week-end dans la Vienne. Hier, la journée d'action a été particulièrement forte dans le département à Châtellerault et Poitiers et cela va se poursuivre dans les prochains jours donc.

Opération péage gratuit sur l'A10 à Châtellerault-Nord

Sur l'autoroute A10, la CGT mène une opération péage gratuit au niveau de la sortie de Châtellerault Nord ce vendredi matin.

Des actions devant la CPAM de Poitiers

Le syndicat envisage également des actions devant la CPAM de Poitiers, la caisse primaire d'assurance maladie dans le quartier Touffenet à partir de 10 heures ce vendredi matin.

Des actions devant les lycées

A signaler également une concertation dans les lycées et établissements scolaires de Grand Poitiers. Des lycéens sont rassemblés devant les lycées du Bois d'amour à Poitiers Sud, ou au LP2i de Jaunay-Marigny. Il s'agit de savoir quelle suite donner au mouvement entamé ce jeudi. Des réflexions également en cours sur le campus poitevin.

Manifestation devant la cité judiciaire samedi

"Action dès demain en fin de matinée à 11 heures devant la cité judiciaire de Poitiers et cela va se poursuivre dimanche , lundi et en début de semaine prochaine ", déclare Catherine Giraud, responsable de la CGT dans la Vienne sur France Bleu Poitou. La secrétaire générale de la CGT participe depuis ce vendredi matin avec une centaine de personnes au blocage du dépôt Vitalis à Poitiers.

Trafic SNCF toujours très perturbé ce vendredi

Les gares du Poitou sont aussi bien vides. Les cheminots poursuivent massivement le mouvement. Aujourd'hui le trafic SNCF prévu est le suivant dans la Poitou :

3 TGV Aller/ Retour entre Bordeaux et Paris

1 Ouigo Aller/ Retour entre Bordeaux et Paris

Un seul aller/ retour entre La Rochelle et Paris

et sur le trafic TER 4 trains sur 10 annoncés et ils ont été remplacés par des cars. 292 cars ont été mis en place dans la région selon la SNCF.

Le dépôt des bus Vitalis lui a été débloqué

Quant au dépôt de bus Vitalis bloqué depuis ce matin, rue Salvador Allende, près du parc des expos de Poitiers. Il a été débloqué vers 9 heures par la police.