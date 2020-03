Dans le Poitou, les Restos du coeur s'organisent avec le confinement

Avec le confinement, les Restos du coeur doivent s'organiser pour continuer d'apporter leur aide aux plus démunis dans la Vienne et les Deux-Sèvres.

Les Restos du cœur sur le pont pour aider ses bénéficiaires, malgré le coronavirus et le confinement. Mais l'association doit s'adapter à cette situation très particulière.

Dans les Deux-Sèvres, 18 centres sur 19 restent ouverts avec une distribution tous les quinze jours sous forme de "drive". Toutes les semaines à Niort. Un problème se pose à Lezay où les bénévoles sont âgés de plus de 70 ans et sont donc invités le plus possible à rester cher eux. L'association réfléchit à mettre en place un système de livraison.

Il y a beaucoup de solidarité

Même chose pour les Restos du cœur de la Vienne, à Montmorillon. Dans le département, les autres centres sont ouverts (sauf ceux qui n'ont pas de locaux pendant la période d'été). "Le côté positif c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, notamment avec les étudiants infirmiers en première année", note Sylvie Morisseau, présidente des Restos dans la Vienne. La distribution, qui se fait sous forme de colis, demande moins de bras. "Par exemple, pour un centre à Poitiers où il y a 24 bénévoles, là une dizaine suffit", précise Sylvie Morisseau

Le président de l'association dans les Deux-Sèvres Bernard Chapotet essaie de constituer un vivier de bénévoles et signale avoir besoin de masques "pour la distribution et pour nos chauffeurs qui sillonnent le département. C'est indispensable pour eux pour continuer les livraisons dans les centres".