Dans le Poitou, près de 7.700 manifestants contre la réforme des retraites

Près de 7.700 manifestants sont descendus dans la rue contre la réforme des retraites ce jeudi dans le Poitou. A Niort, la police a recensé 2.300 manifestants. Ils étaient plus de 3000 selon les syndicats. Les autres chiffres : 400 à Thouars, 150 à Bressuire et une trentaine à Parthenay selon la police ou la gendarmerie. Dans la Vienne, Il a été recensé 1. 600 manifestants à Châtellerault le matin et 3.500 tout de même à Poitiers l'après-midi. C'est moins que lors des journées d'action des 5 et du 17 décembre, mais la détermination reste intacte.

Petit détour devant la permanence du député Houlié

A Poitiers, une fois n'est pas coutume, le cortège a boudé le centre-ville. La foule est partie du campus en direction des Trois-cités, le quartier où se trouve la permanence du député LREM Sacha Houlié, avant de repartir vers le stade Rébeilleau. Un cortège chantant avec des drapeaux chatoyants, aux couleurs des différents syndicats, des différents partis politiques.

Un cortège bigarré mais uni

Sous les pancartes et derrière les banderoles : des ouvriers, des cheminots, des profs, des hospitaliers, mais aussi des patrons, des gilets jaunes ou des salariés du privé venus de Châtellerault, Loudun, ou encore Montmorillon pour participer à cette marche pictave contre la réforme des retraites. Et les slogans parlent d'eux mêmes sur les photos.

Parmi les slogans "Macron, la gaule te parle, écoute"

Des cégétix en colère et qui veulent être entendus © Radio France - Isabelle Rivière

Un message à l'opinion publique

Slogan pris dans la manifestation contre la réforme des retraites du 9 janvier 2020 à Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Un slogan décalé #humour

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Jeux de mots, point barre

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Des chefs d'entreprise dans le cortège

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Des enfants aussi..

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Une caisse de retraite pour les grévistes de la première heure

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Des enseignants de Poitiers, de Loudun et d'ailleurs

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Des manifestants du Sud-Vienne

Dans le cortège poitevin contre la réforme des retraites © Radio France - Isabelle Rivière

Le besoin d'être entendu