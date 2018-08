Sancerre, France

Le problème n'est pas nouveau. Les métiers de l'agriculture en général ont une mauvaise image, à cela s'ajoutent les difficultés de mobilité ou d'hébergement pour les saisonniers. Résultat, dans le Sancerrois, certains viticulteurs recherchent toujours des bras pour cueillir le raisin en septembre prochain. Les vendanges auront lieu avec un peu d'avance cette année, elles sont annoncées aux alentours du 10 septembre.

Enquête sur les besoins de main-d'oeuvre

D'après l'enquête "Besoins de main d'oeuvre" réalisée par Pôle Emploi, les viticulteurs du Sancerrois projettent cette année de recruter quelques 600 personnes. "Les employeurs de 2018 faisaient apparaître 641 besoins de recrutement dans les vendanges sur mon secteur", indique à France Bleu Berry Elodie Eché, directrice de l'agence Pôle Emploi d'Aubigny-sur-Nère. "Ils indiquaient également qu'ils pensaient à 17.5% avoir des difficultés de recrutement".

Au Printemps dernier déjà certains viticulteurs peinaient à trouver des bras pour les travaux saisonniers, comme l'ébourgeonnage, l'accolage, l'effeuillage manuel ou les vendanges en vert, "c'est-à-dire quand on fait tomber des raisons dans des vignes où il y en aurait trop", explique Nathalie Prieur, directrice de l'union viticole sancerroise qui regroupe près de 300 professionnels.

Les vendanges précoces devraient permettre aux étudiants de venir travailler"

"Tout ces travaux se font sur mai, juin et juillet, donc on a eu quelques difficultés de recrutement à ce moment-là et là on pressent qu'on aura un peu les mêmes difficultés sur les vendanges de septembre". Le caractère précoce des vendanges pourrait malgré tout arranger les choses. "On a peut-être la chance d'avoir des vendanges précoces ce qui veut dire qu'on aurait peut-être des étudiants qui ne seraient pas encore rentrés à l'école, qui pourraient encore grossir les rangs des équipes".

Comment postuler ?

Il vous reste encore un peu de temps pour postuler, en envoyant directement votre CV sur le site de Pôle Emploi ou par mail à l'union viticole sancerroise, à l'adresse uvs@wanadoo.fr. Les emplois de vendangeurs sont généralement payés au SMIC, soit 7 euros 83 nets de l'heure. Pour que la récolte soit parfaite, les viticulteurs espèrent encore un peu de pluie d'ici la fin de l'été. Un regain de précipitations permettrait aux équilibres à l'intérieur du raison de se faire correctement et d'avoir un feuillage le plus actif possible pour emmagasiner les sucres nécessaires à la maturité du fruit.