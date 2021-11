Dans le Sancy, des vacances de la Toussaint "satisfaisantes" pour les commerçants

A Besse et Super-Besse, les quelques restaurants et hôtels ouverts pour ces vacances de la Toussaint n'ont pas regretté d'en avoir fait le pari.

Les vacances de la Toussaint prennent fin ce weekend et dans le Sancy c'est l'heure du bilan pour les commerçants ayant fait le pari d'ouvrir pendant ces deux semaines. "Cela a été une bonne surprise, affirme Antoine Castagnet, responsable du restaurant Le Chalet à Super-Besse, _on a eu plus de monde que l'année dernière, on était les seuls ouverts mais ça fait quand même plaisir._"

Dans la station, le téléphérique ainsi que la tyrolienne ont aussi ouvert pendant les vacances, ce qui a permis d'attirer "des touristes comme des gens de la région" explique le restaurateur. "Le beau temps a aidé pour la première semaine aussi, à Super-Besse dès qu'il y a du soleil, il y a du monde."

Antoine Castagnet, responsable du restaurant Le Chalet à Super-Besse. © Radio France - Théophile Vareille

Beaucoup de monde pour le pont de la Toussaint

Aucun hôtel n'a ouvert à Super-Besse pour la Toussaint, il faut redescendre à Besse pour trouver un établissement ouvert, comme l'hôtel Le Sancy. Gérante de cette hôtel de 28 lits, Nathalie Sachapt se dit elle aussi plutôt satisfaite de ces vacances : "_J'ai été complète pour le week-end de la Toussaint_, sinon pas trop de monde mais ça nous a fait travailler et ceux qui sont venus ont apprécié, il faut faire savoir que la région est magnifique en automne aussi !"

L'hôtel Le Sancy est un des rares de Besse à avoir ouvert pour ces vacances de la Toussaint. © Radio France - Théophile Vareille

L'hôtelière va rester ouverte jusqu'à la fin du mois de novembre, avant de prendre ses propres vacances sur la première quinzaine de décembre, en vue de la haute saison et des vacances de Noël.