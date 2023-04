Dans le sillage de la journée "filière morte" des pêcheurs, la position difficile des poissonneries

Un vendredi sans poisson : tel était le vœu des pêcheurs avec leurs journées "filière morte" jeudi 30 et vendredi 31 mars. Un mouvement pour protester, notamment, contre la réduction de zones de pêches à des fins environnementales. Des directives européennes.

ⓘ Publicité

Les pêcheurs, très mobilisés en Normandie, espéraient la solidarité des poissonneries, en appelant les commerces à fermer. Une demande partiellement entendue. À Granville, un patron armateur a participé à une tournée matinale des poissonneries ce vendredi. "Environ 60 % étaient fermées" estime t-il avant de glisser : "On en a fermées deux ou trois".

La flottille de pêche de Granville en grève. © Radio France - Esteban Pinel

Ces commerces ouverts ont suscité l'amertume voire l'agacement de pêcheurs. Baptiste, patron granvillais, ne mâche pas ses mots : "On est tous dans le même bateau. Sauf s'ils veulent vendre du poisson importé. Mais s'ils veulent faire de l'artisanal, du local, alors ils doivent jouer le jeu. Si nous on crève, eux ils crèvent".

Sur le quai, à Granville, une poissonnerie est pourtant ouverte, à deux pas des chalutiers. Le gérant, Alexandre Boivin, commence par se dire "solidaire de la cause des pêcheurs", avant d'expliquer son dilemme : "On a acheté de la marchandise dans la semaine. Nous devions la vendre car on ne pouvait pas la garder dans les frigos. On ne peut pas se permettre de jeter l'argent. La conjoncture est trop dure".

Alexandre assure avoir relayé le message des pêcheurs auprès de ses clients et promeut "les produits de la pêche granvillaise. On achète tous les jours à la criée. On veut valoriser la pêche côtière. Les gens ne peuvent pas avoir plus frais". Un discours aux antipodes des pratiques des "bateaux-usine", dénoncées sur le port granvillais. Mais entre pêcheurs en grève et poissonneries ouvertes, malgré le soutien, la crispation est réelle.

Des poissonneries achètent du poisson... sans pouvoir le vendre

Bien plus au Nord, du côté de Beaumont-Hague, la poissonnerie du centre-ville a elle fermé ses portes. Seuls deux clients ont pu entrer pour récupérer des commandes. Rien de plus. Une solidarité affichée mais... "ça a été un peu dur pour nous car tout le monde acheté du poisson jeudi (30 mars) matin et on nous a dit ensuite de fermer, grince Frédéric, le patron. On s'est retrouvé avec le poisson sur les bras".

Une marchandise difficilement conservable, que Nathalie, la patronne, aurait "aimé vendre, avant de fermer ensuite". Perte estimée : près d'un millier d'euros. Pour ces commerces, suivre le mouvement n'est pas aisé : le poisson est cher, les charges lourdes, le pouvoir d'achat des clients tire la langue. En cette journée "filière morte", la filière a surtout pu paraître un peu désunie, malgré les marques de soutien.