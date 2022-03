Dans le Sud Ardèche, les tournées de l'épicier itinérant sauvent les personnes âgées isolées

Depuis 2018, Thierry Tauleigne sillonne les villages ardéchois dépourvu de commerces. À bord de son camion, le Grand Cabas Roulant, il transporte des produits frais et locaux : jambonnette, caillette, pâté croûte, boudin... Ses clientes ont l'embarras du choix. Souvent âgées, elles ne peuvent plus se déplacer, Thierry Tauleigne leur propose aussi de commander des produits de première nécessité : de quoi faire le ménage, éponges, sac poubelles, produits de nettoyage.

📻 ÉCOUTER la tournée du Grand Cabas Roulant

REPORTAGE - Le Grand Cabas Roulant, "c'est notre sauveur, en plus, il a de tout" Copier

Chaque jour, le Grand Cabas Roulant s'arrête dans cinq à dix villages différents du Sud Ardèche, de Saint-Étienne-de-Boulogne à Vals-les-Bains, en passant par Labastide-Sur-Bésorgues et Ailhon. Il sert de trente à trente-cinq clients à chaque arrêt.

Thierry Tauleigne s'arrête chaque lundi devant la mairie de Tauriers. © Radio France - Ugo Jouglain

Un véritable lien social

Cet ancien boucher-charcutier a changé de vie "après 32 ans dans la charcuterie, j'avais besoin de trouver un métier qui avait un sens" confie-t-il. Car, plus qu'une épicerie itinérante, son camion est un vrai lien social pour les personnes isolées. Monique est une cliente du camion depuis ses débuts, il y a quatre ans. Elle habite près de l'église de Tauriers et pour elle, Thierry "est vraiment formidable ! Pour les gens qui sont seuls et qui ne conduisent plus comme moi, c'est bien pratique. En plus, il a de tout. Et puis, si je veux quelque chose de particulier, je lui téléphone. Il me le porte. C'est formidable !" s'enthousiasme-t-elle.

Pour Jacqueline, elle aussi habitante de Tauriers, mais incapable de sortir seule de chez elle, Thierry est même un "sauveur", il est indispensable. Il lui monte ses courses directement dans sa cuisine, chaque semaine. "C'est notre sauveur à tous points de vue, physiquement et moralement, ça fait une présence. On parle de l'actualité et puis, ça nous permet de rester chez soi, sinon, on ne pourrait pas" explique-t-elle.

Avec la flambée du prix de l'essence, Thierry Tauleigne pourrait ne desservir les villages où il a ses habitudes qu'une semaine sur deux, au lieu de toutes les semaines. © Radio France - Ugo Jouglain

Pourtant, avec la hausse des prix de l'essence, il est possible que Thierry Tauleigne ne passe plus qu'une fois toutes les semaines. "En frais de gazole, j'en ai à peu près dans les 350, voire 400 euros par mois, ça rogne un petit peu sur la marge" regrette-t-il. À deux semaines, du premier tour de l'élection présidentielle, Thierry Tauleigne n'espère pas grand chose du ou de la future président.e. Il souhaite simplement que les candidats "sortent un peu de leur bulle présidentielle" et qu'ils "s'occupent enfin des petites gens".

Infos pratiques

Pour joindre Thierry Tauleigne et son Grand Cabas Roulant : 06.07.27.44.91

Le site du Grand Cabas Roulant pour connaître ses dates de tournée

------------------------------------------------------------------------------------------------------

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Drôme Ardèche partage son micro avec sept étudiants de l'école de journalisme de l'ESJ Pro, à Montpellier. Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, pendant une semaine, ils vont aller à la rencontre des Ardéchois, des Cévennes à la Montagne, pour nous raconter les plus belles initiatives citoyennes "Ici, on fait comment ?" pour se soigner, se déplacer, se nourrir, s'adapter au changement climatique, s'aimer, dans le seul département de France dépourvu d'autoroute et de train de voyageurs.

Retrouvez-leurs reportages sur l'antenne radio de France Bleu Drôme Ardèche à 7h15 et 7h45 tous les matins et sur www.francebleu.fr

