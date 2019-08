Dans le sud-Manche, Acôme va doubler sa production de fibre optique

Mortain, France

Elle comptera près de 1200 salariés d'ici la fin 2019, dont une centaine de recrutements rien que cette année : l'entreprise Acôme de Romagny, juste à coté de Mortain, continue son développement. Elle a investi cette année 20 millions d'euros sur son site du sud-Manche pour créer deux nouvelles unités de production, mais dans des bâtiments déjà existants.

Ce mardi 27 août 2019, le nouveau préfet de la Manche Gérard Gavory a visité ce qui est aujourd'hui la plus grande société coopérative de France, où tous les salariés sont actionnaires © Radio France - Lucie THUILLET

Plus de fibre, moins de cuivre

Acôme a, en fait, remplacé une partie de ses ateliers qui faisaient des cables en cuivre par une deuxième usine de cable de fibre optique qui a ouvert en avril dernier et qui va doubler sa capacité de production. Elle va passer de 6 à 10 millions de kilomètres fabriqués par an. Cet investissement a été réalisé pour coller notamment aux plans du gouvernement de déploiement du très haut debit.

Nous avons accéléré le mouvement pour tenir les objectifs de 80% de la population française raccordée au très haut débit d'ici 2022, explique Jacques de Heere le PDG

Acôme va désormais produire 10 millions de kilomètres de fibre optique par an. © Radio France - Lucie THUILLET

Des câbles pour les voitures hybrides et électriques

L'autre usine, qui vient d'être aménagée, est consacrée aux câbles de puissance pour l'industrie automobile, ces câbles qui permettent de relier la batterie au moteur pour pouvoir démarrer. C'est un secteur porteur puisque dans les véhicules hybrides et électriques, les batteries sont souvent situées sous le véhicule ou à l'arrière et non dans le compartiment moteur. Il faut donc plus de câbles.

Le Groupe Acôme, qui est aussi implanté en Chine, au Brésil, au Maroc et en Tunisie, a enregistré un chiffre d'affaire de 509 millions d'euros en 2018, qui était stable par rapport à 2017. Cette année, avec ces investissements, la direction espère une croissance de 5%.