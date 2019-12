Dans le sud-Manche, des salariés de Remade bloquent l'entrée de leur entreprise

Ils ont installé des palettes à l'entrée de leur usine de Poilley et menacent de "détruire 1000 Iphone par jour pour être entendus". Une vingtaine de salariés de Remade ont lancé une action ce jeudi 12 décembre, pour faire entendre "leur colère aux actionnaires, aux élus locaux, à l'Etat".

L'entreprise de reconditionnement de smartphones est placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité depuis fin novembre. Et le tribunal de commerce de Rouen doit trancher mardi 17 décembre sur son sort et celui de ses 500 salariés dont 330 à Poilley.

Les actionnaires, notamment le fonds d'investissement LGT, leur ont fait savoir qu'ils refuseraient de financer le plan social ou quelque indemnité que ce soit, s'ils sont licenciés. En réponse, les salariés ont lancé ce blocage jusqu'à mardi, date de l'audience au tribunal où seront analysées les dernières offres de reprise.

On va vers un licenciement massif, avec peut-être près de 300 salariés licenciés, mais on est des oubliés, on dirait que tout le monde s'en fout, lance Alain Thébaut, représentant CFDT chez Remade