Dans le sud-Manche, Remade n'a plus d'argent pour payer les salaires de septembre

Chez Remade, les salaires de septembre seront-ils payés ? "Aucune garantie à ce jour", ont expliqué des responsables de l'entreprise aux salariés jeudi dernier. L'entreprise de Poilley, souvent désignée ces dernières années comme l'un des fleurons manchois, n'a plus d'argent pour payer ses 350 salariés en CDI. Quant aux CDD - il y en avait encore 140 fin août- "il ne faut pas se faire d'illusion", ont lancé les responsables présents. Comprenez, les CDD ne devraient pas être renouvelés et le peu d'argent qui reste, servirait à payer le solde de tout compte des contractuels, plutôt que les salaires.

C'est beaucoup de souffrance. Des salariés se mettent à pleurer, d'autres expriment leur colère, certains ne veulent plus travailler. On continue de produire avec les pièces qui nous restent, mais c'est stocké car on n'a plus de commandes, témoigne l'un d'entre eux. On a la boule au ventre, tous les jours on se demande ce qui va nous tomber dessus.