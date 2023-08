Dans le Tarn-et-Garonne, la vente de fruits et légumes est frauduleuse une fois sur cinq

Les autorités du Tarn-et-Garonne s'appuient sur 109 visites effectuées cette année auprès de divers opérateurs du secteur des fruits et légumes dans le département : des producteurs, des grossisses, des détaillants sur les marchés, des primeurs, des grandes et moyennes surfaces. Les agents de la répression des fraudes ont établi qu'en moyenne 21% des produits examinés présentaient une anomalie.

Mention mensongère "origine France"

Par anomalie, dans ce cas présent, on parle de pratiques frauduleuses qui pourraient tromper le consommateur, en indiquant une fausse origine ou en ne l'indiquant pas, en précisant qu'il est issu de l'agriculture biologique alors qu'il ne l'est pas.

Il apparait aussi que les établissements sédentaires, autrement dit la grande surface et les magasins de fruits et légumes, sont plus fautifs que les producteurs et détaillants sur les marchés. 39% d'anomalies pour les premiers, 23% pour les seconds. En général, la non-conformité tient au fait que l'origine du fruit ou du légume ne présente pas d'affichage alors que c'est obligatoire, ou présente un étiquetage mensonger "France" alors que le produit vient de l'étranger.

Moins de fraudes que l'année dernière

La préfecture précise qu'en général, dans les grandes structures, c'est la mauvaise gestion des rayons qui est en cause. Pour les plus petites ou pour les commerçants, il s'agit souvent d'une méconnaissance de la réglementation. Majoritairement, les autorités ne peuvent pas établir une intention frauduleuse.

Les services de l'Etat ont procédé cette année à 13 avertissements à l'issue des 109 visites, ainsi qu'à une injonction où le professionnel doit, dans un délai défini, adopter les mesures correctives nécessaires. Dans le Tarn-et-Garonne, cette campagne anti-fraude 2023 semble avoir démontré que le secteur s'améliore en matière d'affichage et que les infractions diminuent.