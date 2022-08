Dans le Tarn, l'atelier Missègle créé une formation en couture pour transmettre ses savoirs

C'est une partie du patrimoine Tarnais : le savoir-faire textile a son école à Burlats, dans le Sidobre. L'entreprise Missègle a lancé sa propre formation, pour transmettre des connaissances qui se font de plus en plus rare ces dernières années en France. La bonneterie, le remaillage, ou encore le rentré-chaînette... Une formation qualifiante de 7 mois a démarré le 15 mars. La première promotion est composée de 14 femmes. Au delà de la transmission des savoirs, l'objectif pour l'entreprise tarnaise est de pouvoir recruter ensuite ces personnes formées.

Voici à quoi ressemble l'école de l'atelier Missègle © Radio France - Manon Klein

Conserver un savoir-faire local

Parmi les personnes formées, certaines travaillent déjà pour Missègle. D'autres pas du tout. "On vient former à des métiers qui aujourd'hui ne sont plus pratiqués. Ca vient d'un constat qui est : on a du mal à recruter, on a du mal à recruter des gens qui savent faire, donc on va recruter des gens qui savent être. Et à partir de là, on va leur inculquer nous le savoir-faire (...) On a pas besoin de gens qui sont issus du secteur textile, c'est plus important d'avoir des gens qui ont envie d'être dans le secteur textile. On est de toutes façons sur des métiers qui se perdent. L'industrie textile dans notre région, dans notre secteur vraiment local, a été complètement dégradée", explique Olivier Billant, directeur-adjoint de l'atelier Missègle.

On est sur des métiers qui se perdent

Parmi les élèves de la nouvelle école, 9 sont en recherche d'emploi, et suivent le dispositif Inov'emploi. L'entreprise tarnaise s'engage à embaucher à minima 70% d'entre elles à l'issue de la formation.

Aujourd'hui Missègle emploie une cinquantaine de personnes. "Pour embaucher des gens qui vont remplacer ceux qui vont partir à la retraite, et pour développer, il fallait se retrousser les manches, et se mettre à former nous même" ajoute Myriam Joly, créatrice de l'atelier Missègle.